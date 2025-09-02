Bolojan: Răspunderea asumată, demisie vehiculată

Premierul a prezentat pachetele de reformă pentru scăderea deficitului, de la pensiile magistraților la risipa din sănătate și găurile de la ANAF. Concedierile din primării sunt blocate, iar Bolojan amenință că pleacă.

Guvernul României și-a asumat, în fața camerelor reunite ale Parlamentului, răspunderea pentru cinci din cele șase pachete de măsuri fiscale și administrative propuse de coaliția de guvernământ, o procedură în premieră parlamentară. Un al șaselea act executiv, care vizează în principiu tăieri din aparatul administrațiilor publice locale, a fost amânat, din cauza unor neînțelegeri între partidele ce susțin Guvernul.

Măsurile avansate în această seară vizează pensiile magistraților, reforma în sănătate, guvernanța corporativă a companiilor de stat, noi taxe și măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară, precum și eficientizarea unor autorități administrative.

”Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri să le terminăm (...) Nu e vreme de vânătoare de vrăjitoare, trebuie să trecem la acțiune pentru a face curățenie (...) Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate, unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult. Asta este România pe care ne-o dorim? Vă rog să susțineți reformele”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în prezentarea demersului politic susținută în fața senatorilor și deputaților.

Ads

”Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală, o vom face”, s-a arătat prim-ministrul dispus la anumite concesii politice. Și a încercat să imprime și o doză de optimism: ”Cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție de curs”.

Pensiile magistraților, risipa din sănătate

Reforma pensiilor magistraților, a afirmat șeful Guvernului, ”nu este o lege împotriva lor, urmărește să restabilim dreptatea (...) pentru echitate și încredere în justiție, în condițiile în care ”magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei”. Planul guvernamental prevede o perioadă tranzitorie de 10 ani, ”la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani”, cu o vechime necesară de 35 de ani.

Ads

Bolojan a vorbit despre bugetele din Sănătate care au crescut an de an, la fel și salariile, ”s-au făcut investiții”, dar acestea ”nu s-au reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar problemele s-au acumulat”. Guvernul consideră că măsurile din proiectul propus aduc ”mai multă ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți și resursele alocate, reduce risipa, face sistemul mai accesibil”. Reorientarea pacienților către medicina de familie și medicina de specialitate ar economisi peste trei miliarde de lei.

Nemulțumiri în zona medicală a generat decizia de a elimina numirile fără concurs. Guvernul vrea să instituie și sancțiuni și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii fictive, în vreme ce spitalele private vor fi obligate să suporte costurile, în cazul în care pacientul externat ajunge într-un spital public în mai puțin de 48 de ore pentru aceeași patologie.

CA-uri fără beneficii

Reforma companiilor publice vrea să pună capăt ”câștigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice”, în absența performanței în beneficiul cetățenilor. ”Nu vom mai plăti pentru numărul de ședințe ținute, ci pentru ceea ce se întâmplă după acele ședințe”, a explicat Bolojan, anunțând plafonări de diurne, sporuri sau mașini de serviciu. Și Consiliile de Administrație vor intra la dietă, urmând a fi reduse cu aproximativ o treime. ”Un funcționar public va putea fi parte dintr-un singur CA”.

Ads

La Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și la cea pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. ”Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii. Limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile”, iar organigramele și nivelurile de salarizare vor fi publicate pe site-urile instituțiilor.

Disciplină financiară și taxe pe lux

”Deficitul bugetar mare este și rezultatul dezordinii din finanțe” care ”a lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite”, spune premierul, care promite să scoată la lumină firmele-fantomă, ”zecile de firme cu sediu social în același apartament, folosite ca paravan pentru artificii financiare”. Conform șefului Guvernului, România are ”460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei”.

Va crește impozitul pe proprietate, oferind autorităților locale mai mulți bani pentru investiții. ”Pentru a continua investițiile din PNRR și Anghel Saligny, este nevoie de încasări suplimentare în bugetele autorităților locale”. Casele mai scumpe de o jumătate de milion de euro și mașinile care valorează peste 75.000 de euro vor fi taxate de trei ori mai mult, iar impozitul pentru câștigurile din criptomonede crește la 16%.

Ads

Multinaționalele care au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro vor fi impozitate cu 1%.

Premierul Bolojan a promis și noi reguli pentru inspectorii ANAF și cei ai Vămii: ”Vor susține teste de integritate și în controale vor purta bodycam-uri”. Și a anunțat că bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute pe o platformă electronică, iar miliardele încasate vor putea merge spre servicii publice mai bune.

Concedierile din primării, motiv de demisie

La finalul plenului, șeful Guvernului a plecat fără să facă declarații. Presa a aflat, înainte de ședința de angajare a răspunderii, că Bolojan le-a transmis liderilor coaliției de guvernământ să își caute ”de marți” un alt premier.

Liderul liberal este nemulțumit de amânarea reformei administrative și amenință cu demisia dacă nu i se acceptă reducerea cu 45% a numărului angajaților din administrația locală. Aceasta ar însemna o desființare a 70.000 de posturi și o disponibilizare a 17.000 de funcționari. Principalii adversari ai acestei măsuri sunt membrii PSD. Nici UDMR nu privește cu ochi buni demersul lui Bolojan. În acest moment, presa de la București știe că proiectul reformei administrației locale este blocat până pe 15 septembrie.

Ads

De altfel, și în plen a afirmat că ”atâta timp cât voi avea sprijinul colegilor mei din cabinet și al dumneavoastră, la nivel de parlament, voi merge înainte cu încredere”.

Prim-ministrul a anunțat pentru mâine dimineață, la ora 10, o conferință de presă, la Palatul Victoria. Tot mâine, de la ora 12, președintele Nicușor Dan a convocat la Palatul Cotroceni liderii partidelor care compun coaliția de guvernământ, PNL, PSD, USR și UDMR.

După ședința de plen din această seară, în termen de trei zile pot fi depuse moțiuni de cenzură - iar opoziția populistă de dreapta a anunțat că va depune patru. Proiectul de lege se consideră adoptat dacă Guvernul nu este demis. Proiectul de lege prezentat poate fi modificat sau completat cu amendamente acceptate de Guvern. Acest lucru se poate întâmpla până cel târziu joi.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads