Premierul Bolojan are doi noi consilieri de stat. Ambii au fost deputați aleși pe listele Alianței USR-PLUS.

Oana Alexandra Cambera a fost numită în funcția de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan publicată, joi, în Monitorul Oficial.
Printr-o altă decizie a premierului, Andrei-Răzvan Lupu a fost numit în funcția de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.
Ambii au fost, anterior, deputați în legislatura 2020-2024, aleși pe listele Alianței USR-PLUS.
Deciziile vor intra în vigoare începând cu data de 14 august, în cazul lui Cambera, și cu data de 22 august, în cazul lui Lupu.
