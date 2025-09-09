Cât mai durează actuala coaliție: „Ilie Bolojan se va consuma electoral. Un eventual premier de la PSD va reveni la politicile socialist-populiste”

La mai puțin de patru luni de la alegerile prezidențiale care au definit noua configurație politică a României, guvernarea se confruntă deja cu tensiuni și contradicții majore. Președintele Nicușor Dan se află în dezacord deschis cu premierul Ilie Bolojan (pe tema creșterii TVA, a alegerilor de la Primăria Capitalei și altele), în timp ce PSD pare să fi inventat un rol de „opoziție la guvernare”, creând blocaje și conflicte constante în cadrul coaliției. Relațiile dintre PNL și PSD, dar și dintre USR și PSD sunt tensionate, iar deciziile politice sunt adesea dictate de interese de partid, nu reformatoare.

În acest context, apare întrebarea: de ce arată așa Puterea la nici patru luni de la alegeri și cât mai poate dura guvernarea în acest stil, în care jocurile politice mărunte riscă să umbrească reformele necesare și stabilitatea pe termen lung a țării?

Consultantul politic George Rîpă, CEO la Right Politics, a făcut, într-un dialog cu Ziare.com, o radiografie a situației politice actuale la mai puțin de patru luni de la alegeri.

Potrivit acestuia, tensiunile constante dintre partide sunt rezultatul faptului că România nu mai are „oameni de stat”, ci doar „politicieni mici”, concentrați pe interese personale și pe calcule electorale pe termen scurt, fără o privire de ansamblu asupra efectelor economice și sociale pe termen lung.

Rivalitatea Nicușor Dan – Ilie Bolojan

Analistul politic este de părere că președintele Nicușor Dan se află deja în logica obținerii unui nou mandat și îl privește pe premierul Ilie Bolojan drept cel mai important potențial contracandidat. George Rîpă consideră că adevăratul pericol pentru Nicușor Dan nu vine dinspre stânga, unde PSD „s-a obișnuit cu ideea că nu va mai prinde vreodată Cotroceniul”, nici dinspre zona suveranistă „aflată în auto-sabotaj”, ci dinspre dreapta.

„O să încep cu sfârșitul întrebării. Lucrurile arată așa pentru că nu mai avem oameni de stat, ci doar oameni politici mici, care își urmăresc propriul interes pe termen scurt, fără să vadă imaginea de ansamblu, și anume că situația economică riscă să afecteze negativ parcursul țării în următoarele decenii. Să le luăm pe rând.

Președintele Dan este în dezacord cu Ilie Bolojan pentru că deja a intrat în logica câștigării unui nou mandat și prim-ministrul este astăzi cel mai bine cotat politician să-i pună probleme. În 2030, pericolul pentru Nicușor Dan nu vine dinspre stânga (PSD e un partid în degringoladă care s-a obișnuit cu ideea că nu va mai prinde vreodată Cotroceniul), nici dinspre zona așa-zis suveranistă (care se demantelează și se auto-sabotează), ci dinspre dreapta. Un candidat cu viziuni pro-Vest, cu valori conservatoare, cu o abordare liberală a economiei poate intra în turul II și câștiga alegerile peste 5 ani. Chiar dacă nu are profilul complet, Bolojan are ca punct de plecare o cotă de încredere uriașă, comparativ cu restul competitorilor. De aceea, pentru Nicușor Dan, ar fi un dezastru ca Bolojan să-și dea acum demisia, invocând lipsa de susținere din partea partenerilor de guvernare, dar și a președintelui. Acest simplu gest l-ar transforma în unul dintre favoriții viitoarelor alegeri prezidențiale. Or, Nicușor Dan vrea să evite acest lucru, iar cel mai bun scenariu pentru el este ca Bolojan să rămână, să continue reformele și să plece din funcție măcinat electoral”, este analiza lui George Rîpă pentru Ziare.com.

PSD, „opoziția de la guvernare”

George Rîpă remarcă strategia PSD, care „a reinventat opoziția la guvernare”, o tactică aplicată ori de câte ori social-democrații nu dețin funcția de prim-ministru.

„Absolut corect, PSD a reinventat opoziția la guvernare. Asta fac de fiecare dată când sunt într-o coaliție în care nu au funcția de șef al Guvernului. De fiecare dată în trecut s-au ars cu strategia asta, dar cu toate astea insistă. E un mod cinic și mic de a face politică, însă se potrivește foarte bine cu capacitatea intelectuală, morală, a actualilor lideri. În plus, acest lucru arată și criza de identitate și doctrinară prin care trece PSD (la fel ca și PNL sau USR). Electoratul lor nu mai are însă răbdare și nici încredere în aceste jocuri mici, dovadă că în 2024 au obținut un scor rușinos atât la prezidențiale, cât și la parlamentare”, a punctat George Rîpă pentru Ziare.com.

Și, totuși, cât mai durează actuala coaliție?

Tensiunile dintre partidele aflate la guvernare – PNL, PSD și USR – ridică inevitabil întrebarea cât de stabilă este, în realitate, actuala formulă politică. Schimburi de replici acide, lipsa de coerență în decizii și jocuri de putere fac ca imaginea guvernării să fie una șubredă, în ciuda faptului că au trecut doar câteva luni de la alegeri. Analistul politic George Rîpă crede însă că, dincolo de aparențe, coaliția are șanse să reziste cel puțin până în 2026.

„În ciuda declarațiilor și a gesturilor politice care nu arată deloc loialitate față de parteneri, cred că actuala guvernare are șanse să mai dureze încă cel puțin 2 ani. Nu uitați că avem o formulă de guvernare care include celebra rotativă, asta înseamnă că în prima parte a anului 2026 ar trebui să vină un premier de la PSD. Socialiștilor le surâde ideea, pentru că până atunci Bolojan va lua câteva măsuri de reformă (de austeritate, cum zic pesediștii) și se va consuma electoral. Pe acel val, un eventual premier de la PSD va reveni la politicile socialist-populiste, cu scopul de a obține un scor bun la parlamentarele din 2028. Nu cred însă că strategia lor se mai potrivește cu starea dezastruoasă a economiei și nici cu starea de spirit a populației. Oricine ar conduce PSD să nu uite că în 2024, 8 din 10 români au votat orice altceva decât fostul partid fondat de Ion Iliescu”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

