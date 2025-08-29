Coaliția are termen de valabilitate foarte scurt: „PNL și PSD riscă să repete soarta partidelor tradiționale din Germania”

Deși România are, în teorie, una dintre cele mai largi coaliții guvernamentale din ultimii ani, alcătuită din partide cu orientări diferite – PNL, PSD, USR și UDMR – rezultatele concrete ale guvernării întârzie să apară.

La mai bine de două luni de la preluarea puterii, bilanțul este modest: un pachet de măsuri fiscale care, în loc să ofere soluții reale pentru dezvoltare, apasă și mai mult asupra populației și mediului privat. În schimb, reformele mari, promise cu insistență, de la restructurarea companiilor de stat și eliminarea inechităților, până la eficientizarea administrației și digitalizare, au rămas doar pe hârtie.

Divergențele de viziune dintre partenerii de coaliție și lipsa unei direcții strategice clare dau impresia unei guvernări reactive, mai degrabă preocupate de calcule electorale decât de soluționarea problemelor structurale ale țării. În acest context, spun observatorii politicii de la noi, actuala putere riscă să repete soarta partidelor tradiționale din alte state europene, care s-au erodat rapid în lipsa reformelor și a comunicării coerente cu cetățenii.

Într-un dialog cu Ziare.com, Alexandru Coita - consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene a remarcat că, în principal, PSD și PNL traversează o perioadă de vulnerabilitate și riscă să piardă încrederea electoratului dacă nu arată rapid rezultate concrete.

Ads

Expertul sugerează că partidele aflate la guvernare au o fereastră de timp limitată pentru a livra reformele și a-și consolida poziția. În lipsa unei mobilizări reale și a unei comunicări eficiente, scena politică ar putea intra într-un ciclu de fragilizare a partidelor tradiționale, deschizând drumul către ascensiunea populismului.

Exemplul Germaniei: partide istorice în declin

Analistul Alexandru Coita indică faptul că actuala coaliție are un termen limitat și că lipsa de mobilizare poate conduce la scăderea susținerii politice, similar cu situația partidelor tradiționale în alte state europene, cum ar fi Germania.

„Cred că cei din clasa politică actuală trebuie să fie conștienți că au un termen de valabilitate în care momentul de față nu este foarte mare și că, dacă nu se mobilizează și livrează pentru cetățeni, e posibil ca la următoarele alegeri să se trezească, dacă nu în afara jocului, cel puțin într-o zonă mult mai periferică decât astăzi, și mă uit în primul rând la PSD și la PNL care, iată, deja dau semne de scădere în sondaje și e posibil să ajungem într-o situație ca în Germania, unde, de exemplu, SPD, Partidul Social Democrat, se învârte în jurul a 15% cifrei de 15% în sondaje și nici cei din CDU, care e un partid tradițional mult mai puternic, nu stau foarte bine”, a opinat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads

Cum cresc forțele populiste - Lipsa de comunicare, teren fertil pentru populism

În opinia lui Alexandru Coita, un alt pericol major este absența unui discurs coerent din partea principalelor instituții ale statului, în special Palatul Victoria și Cotroceni.

„Este crucial ca, în aceste momente, autoritățile, și mă refer în primul rând la Palatul Victoria și Cotroceni, să aibă un discurs foarte clar, să explice oamenilor de ce se întâmplă anumite lucruri, care este obiectivul, care este miza, care este strategia, altminteri ne pierdem în speculații, iar aceste speculații vor fi cu siguranță folosite de către forțele populiste pentru a capitaliza electoral și a-și crește ponderea în sondaje și la vot”, a mai spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads