PSD îl tot atacă pe Ilie Bolojan, dar nimeni nu sare să dea lovitura decisivă. „Cei care îl vor pe Bolojan plecat nu au un plan B”

Relația dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pare să se fi răcit vizibil în ultimele săptămâni. După o serie de atacuri voalate venite dinspre social-democrați și replici decizionale din partea liberalilor, scena politică se află într-un moment tensionat. În interiorul coaliției nemulțumirile cresc pe măsură ce scade comunicarea, iar scenariile posibile variază de la un guvern minoritar, dacă PSD decide să iasă de la guvernare, așa cum a sugerat recent liderul social-democrat Gabriel Zetea, până la o moțiune de cenzură, variantă susținută de Lia Olguța Vasilescu.

Observatorii politicii de la noi arată că, în acest context, criza de comunicare dintre cele două partide aflate la guvernare riscă să se transforme într-un blocaj politic.

Potrivit analistului George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, actualele tensiuni arată că niciunul dintre partenerii de guvernare nu are un plan clar pentru eventualitatea unei rupturi. Într-o analiză pentru Ziare.com, George Rîpă indică faptul că PSD mizează pe un plan de așteptare: după epuizarea capitalului politic al premierului Ilie Bolojan, social-democrații ar putea reveni la guvernare ca „salvatori”.

„PSD nu va pleca de la guvernare”

Analistul George Rîpă consideră că social-democrații nu vor risca o ieșire de la guvernare în contextul actual, dar că urmăresc o strategie de slăbire graduală a premierului Ilie Bolojan.

„Eu rămân la părerea că PSD nu va pleca de la guvernare și că acordul din coaliție va funcționa până la schimbarea primului-ministru în 2027, așa cum a declarat de altfel recent chiar și președintele Dan. Cei de la PSD încercă în acest moment să-l vulnerabilizeze și să-l slăbească pe Ilie Bolojan. Cred că strategia lor este ca Bolojan să rămână la Palatul Victoria, fără însă a reuși mari reforme”, a expus George Rîpă într-o analiză pentru Ziare.com.

Strategia „salvatorului” și capcana guvernării

Potrivit lui George Rîpă, PSD alege să aștepte momentul prielnic pentru a prelua conducerea executivului, mizând pe uzura premierului liberal. Potrivit consultantului politic, amânarea reformelor riscă să împingă România într-o criză bugetară de proporții. În acest context, orice guvern viitor, indiferent de componență, va fi obligat să adopte măsuri dure.

„Astfel, pe măsură ce criza bugetară se transformă într-o criză economică, Bolojan va fi în situația în care va fi dezamăgit propriul electorat. Abia în acel moment, Bolojan va fi o țintă facilă, abia în acel moment cei de la PSD vor veni la guvernare pentru a „salva” greaua moștenire. Ironic sau nu, dacă reformele nu se fac acum, România riscă o criză bugetară de proporții, astfel încât viitorul prim-ministru, oricare ar fi el, va fi obligat să ia el măsurile mult mai dure decât cele pe care încearcă să le ia acum Ilie Bolojan”, a punctat George Rîpă pentru Ziare.com.

„Cei care îl vor pe Bolojan plecat nu au un plan B”

În opinia sa, cei care cer plecarea actualului premier nu au o alternativă viabilă.

„În concluzie, cei care îl vor pe Bolojan plecat nu au un plan B. Pentru că pasul următor, în mod natural, ar fi instaurarea unui nou guvern care să ia altfel de măsuri – or, situația economia nu permite acest lucru”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

