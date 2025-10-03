Cum funcționează coaliția în viziunea lui Ilie Bolojan: „Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți. Nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul celor 100 de zile de guvernare. Prim-ministrul a abordat și subiectul relațiilor dintre partidele din coaliție, subliniind că soliditatea alianței este testată zilnic și că nu dorește să facă ierarhii între partide sau lideri.

Întrebat cu cine colaborează mai bine – USR, PSD sau UDMR – Bolojan a răspuns: „Fiind premier și, practic, reprezentând această coaliție, am căutat întotdeauna să colaborez bine cu toate partidele, cu toți liderii, cu toți miniștrii, indiferent de partidul din care fac parte. Și nu mă apuc acum să fac clasamente și să dau note, pentru că nu ar fi corect față de colegii noștri. Fiecare, într-o manieră sau alta, și-a dus aportul la ceea ce a făcut Guvernul în această perioadă”.

Soliditatea coaliției, testată în Parlament

Premierul a explicat că alianța guvernamentală este verificată în mod real atunci când apar voturi importante, moțiuni sau asumări de răspundere.

„În ceea ce privește soliditatea coaliției, ea este testată atunci când sunt voturi în Parlament, când sunt moțiuni, când sunt asumări de răspundere. Și în actul guvernamental, zi de zi, trebuie să mai lucrăm la acest lucru. Dar gândiți-vă că sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți și nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă și să cazi de acord pe foarte multe detalii care țin de aceste proiecte”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat astfel că, deși există diferențe și tensiuni, coaliția continuă să funcționeze prin dialog și compromis pentru a menține stabilitatea guvernamentală și implementarea programului de guvernare.

