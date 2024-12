Elena Lasconi nu s-a împăcat cu faptul că partidul său a fost exclus de la discuțiile pentru formarea noului Guvern al României. Lidera USR l-a atacat pe Marcel Ciolacu, după ce acesta a retras PSD din coaliția pro-europeană spunând că, de fapt, "bomba dată de el era o petardă eșuată, pentru că a mai folosit-o înainte la negocieri".

"O să clarific două lucruri de la bun început. Bomba dată de el era, de fapt, o petardă eșuată, pentru că a mai folosit-o înainte la negocieri. Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne doresc pe noi.

La Câmpulung, USR este la guvernare, în sensul că USR are primarul, are Consiliul Local. La Timișoara, la fel, USR este la guvernare, avem un primar și doi viceprimar USR. Noi ne dorim să guvernăm și avem oameni foarte buni pentru asta.

A doua chestie pe care vreau s-o clarific: ultimatul cu cele opt puncte pe care noi le-am printat și le-am dus acolo la guvern nu era o premieră. Noi am discutat inclusiv din prima zi de negocieri despre aceste puncte, doar că eu nu am putut să vocalizez despre asta, pentru că nu o să mai negocieze nimeni vreodată în viață cu mine. Nu poți să dai din casă atunci când ai negocieri. (...) Până nu ajungi la un consens, nu comunici.

Ads

Când am ajuns cu acele opt puncte, mi s-a comunicat, am luat act și i-am întrebat și pe ceilalți, pe domnul Kelemen Hunor și pe domnul Bolojan și m-am uitat și la reprezentanții minorităților", a explicat Elena Lasconi vineri seară, 20 decembrie, la Digi24.

Liderul USR a mai spus că partidul său a vrut să negocieze cu PSD, PNL și UDMR.

"PSD cu PNL au guvernat de două ori și le place mult împreună. Consider că PNL e pesedizat".

Ads

Lasconi și-a adus apoi aminte și de Ilie Bolojan, pe care susține că l-a ajutat să devină președintele interimar al liberalilor.

"Domnul Bolojan este președintele interimar al PNL că l-am ajutat. Știe multă lume că dl Iohannis nu-l agreează. Eu l-am sunat pe dl Bolojan. Rămăsese să mă sune și am văzut că a ales să se vadă cu dl Ciolacu și nu m-a mai sunat. Ei nu au înțeles mesajul românilor de la alegeri. Știu că nu poți să ai alte așteptări când fac aceleași lucruri", a declarat șefa USR.

Ads