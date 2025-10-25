Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”

Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/PNL

Fostul premier Victor Ponta critică legea inițiată de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale magistraților, susținând că aceasta a fost „făcută în bătaie de joc” și motivată politic. Ponta propune în schimb creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și impozitarea pensiilor foarte mari.

Într-o intervenție la România TV, Victor Ponta a comentat decizia Curții Constituționale referitoare la legea pensiilor magistraților, acuzând „dublul standard” al celor care, potrivit lui, critică acum judecătorii Curții.

„E momentul să vă explic cum e toată povestea asta cu legea lui Bolojan, cu pensiile magistraților și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională era foarte bună anul trecut, în decembrie, când a anulat alegerile, deși nu are în atribuții să anuleze alegeri, dar ăștia, CTP-ei: domne, a salvat Curtea Constituțională România! Acum, Curtea Constituțională e foarte rea, că a analizat o lege. Exact ce scrie în Constituție că face Curtea Constituțională. Ei vor ca acești judecători de la Curtea Constituțională - pe care ei i-au pus, PSD, PNL, UDMR, nu i-am pus noi - să facă întotdeauna numai ce le ordonă sistemul”, a spus Victor Ponta.

Fostul premier a adăugat că problema pensiilor magistraților este invocată abia acum de partidele care, în opinia sa, „nu mai controlează” magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

„Hai să vă lămuresc și cu pensiile! Nu i-a deranjat pe USR-iști, pe reziști pensia magistraților când era vorba despre Portocală, despre Dănileț, despre Ionuț Matei, despre toți ăștia ai lor care au făcut dosarele politice. Atunci, n-aveau o problemă cu pensiile magistraților.

Acum, pentru că, la ÎCCJ, au venit niște judecători care nu mai ascultă de ei, deodată și-au dat că e o mare problemă cu pensiile magistraților”, a mai afirmat el.

Fostul premier consideră că legea inițiată de Ilie Bolojan a fost adoptată fără consultare reală și cu intenția de a sancționa magistrații de la Înalta Curte: „Legea a fost făcută în bătaie de joc, doar ca un război cu judecătorii de la Înalta Curte, care nu mai ascultă acum de ei”.

Victor Ponta a propus două măsuri pentru o reformă durabilă și constituțională a sistemului de pensii speciale: Creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani și impozitarea pensiilor foarte mari, măsură pe care o consideră legitimă și aplicabilă de Guvern sau Parlament.

„Problema se putea rezolva foarte simplu și constituțional. Schimbi vârsta de pensionare și impozitezi pensiile mari. N-a vrut nimeni să o facă”, a concluzionat Victor Ponta.

