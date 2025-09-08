Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 20:08
Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO X/@Osint613

Cu 364 de voturi împotrivă, Guvernul Franței condus de François Bayrou a fost dat jos de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului.

Prim-ministrul, care trebuia să obțină majoritatea sufragiilor exprimate, a adunat doar 194 de voturi în favoarea sa și 364 de voturi împotriva încrederii.

Din cei 589 de deputați, 573 s-au prezentat la vot și 558 s-au exprimat. 15 deputați s-au abținut.

François Bayrou nu și-a atins obiectivul și nu a reușit să obțină majoritatea sufragiilor deputaților.

În conformitate cu articolul 50 din Constituție, prim-ministrul trebuie să prezinte demisia guvernului său lui Emmanuel Macron. El o va face mâine, potrivit informațiilor obținute de BFMTV.

Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale, a anunțat rezultatul votului luni, puțin înainte de ora 19:00. Rezultatul era deja previzibil, iar partidele de opoziție, de la extrema dreaptă la extrema stângă, au anunțat că vor vota „nu”.

François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, ajunsese la Matignon în decembrie 2024, după un conflict cu Emmanuel Macron. Luni a devenit primul șef de guvern al celei de-a Cincea Republici care cade în urma unui vot de încredere, la mai puțin de un an după răsturnarea lui Michel Barnier printr-o moțiune de cenzură.

Toate privirile sunt îndreptate către președintele Emmanuel Macron, obligat să găsească al treilea prim-ministru de la dizolvarea din 2024, care nu a reușit să asigure nicio majoritate în Adunarea Națională și a aruncat țara în incertitudine.

