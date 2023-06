Guvernul din Franța a ordonat scoaterea blindatelor pe străzi după trei nopți de proteste violente VIDEO

Violenţele provocate în Franţa după ce un adolescent a fost împuşcat mortal marţi de un poliţist după refuzul de a se supune unui control rutier au determinat guvernul să impună restricţii în transportul public, în timp ce sunt anulate multe concerte şi rezervări hoteliere, relatează vineri agenţiile AFP şi EFE.

Guvernul francez a dat ordin Jandarmeriei să scoată mașinile blindate pe străzi în încercarea de stopa revoltele care au cuprins țara. Președintele Emmanuel Macron a plecat mai devreme de la summitul UE de la Bruxelles, pentru a ajunge în Franța, unde a convocat o reuniune de criză a Guvernului, anunță digi24.

Preşedintele Emmanuel Macron a plecat de la summitul european desfăşurat la Bruxelles fără a mai susţine o conferinţă de presă, pentru a conduce celula ministerială de criză, arată news.ro.

După această reuniune, şefa guvernului, Elisabeth Borne, a anunţat desfăşurarea de forţe mobile suplimentare şi a blindatelor jandarmeriei pentru a stăpâni violenţele care au loc de trei nopţi în numeroase oraşe din Franţa.

"Evenimentele de mare amploare" vor fi anulate în toată ţară, pentru a avea mai multe forţe de ordine disponibile. De asemenea, autobuzele şi tramvaiele, adesea atacate de manifestanţii violenţi, nu mai circulă începând de la ora locală 21:00.

Preşedintele Macron a acuzat reţelele de socializare că alimentează această violenţă, astfel că a fost convocată vineri după-amiază o reuniune a guvernului cu reprezentaţii acestora pentru a le atrage atenţia asupra responsabilităţii ce le revine. Şeful statului a menţionat în special Snapchat şi TikTok, platforme pe care se organizează "adunări violente".

