Guvernul României a adoptat la 26 noiembrie 2026, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), o ordonanță de urgență care prelungește două măsuri: limitarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază (OUG nr. 67/2023) și mecanismul de licențiere pentru produsele agricole din Ucraina (OUG nr. 84/2023), potrivit datelor MADR, citate de RisCo.ro.

Decizia vine pe fondul evoluției prețurilor la energie electrică și carburanți, precum și al tensiunilor geopolitice din regiune și din zona Golfului, care influențează costurile din lanțul agroalimentar.

Adaosurile comerciale, plafonate încă 6 luni

Măsura de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază se prelungește cu 6 luni și se aplică până la 30 iunie 2027 inclusiv. Mecanismul nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative. El plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și la maximum 20% la retail, iar concurența și negocierea dintre producători și procesatori rămân libere sub acest plafon.

Potrivit datelor INS, citate de RisCo.ro, în octombrie 2026 mărfurile alimentare au avut o creștere anuală de 3,07%. Prelungirea plafonării are rolul de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețul final și de a proteja puterea de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici, potrivit MADR.

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Licențierea importurilor din Ucraina, prelungită cu un an

Ordonanța extinde cu un an, de la 31 decembrie 2026 până la 31 decembrie 2027 inclusiv, mecanismul de consultare și reacție coordonată privind autorizarea exporturilor de produse agricole din Ucraina. Acesta se aplică pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

MADR arată că menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a permis descărcarea unor cantități importante de produse pe piața internă la prețuri de dumping. Prelungirea licențierii protejează, potrivit ministerului, fermele din sectoarele vegetal și zootehnic, sprijină procesatorii autohtoni să își valorifice producția, previne practicile comerciale neloiale și garantează trasabilitatea și respectarea normelor sanitar-veterinare.

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