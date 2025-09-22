Scandalul „listelor negre” de la Guvern ia amploare. Sindicatul angajaților cere intervenția instituțiilor europene pentru „practici abuzive”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European, prin care semnalează o serie de „practici abuzive și contrare” standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului.

Potrivit unui comunicat SAALG transmis AGERPRES, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului denunță încălcări grave ale drepturilor sindicale și solicită intervenția instituțiilor europene și internaționale.

În documentul transmis instituțiilor internaționale, se menționează o „restructurare discriminatorie prin planul de reorganizare a Cancelariei Prim-ministrului”.

„Structura în care activează liderul SAALG este vizată spre a fi desființată, fără justificare temeinică, măsură ce are ca efect eliminarea președintelui SAALG”, conform comunicatului.

Totodată, sindicaliștii din Guvern acuză „tentative de intimidare a protestatarilor”.

„Conducerea Cancelariei Prim-ministrului a solicitat identificarea nominală a angajaților care au participat la o manifestație pașnică spontană, ceea ce contravine dreptului constituțional la întrunire și legislației privind dialogul social”, se explică în comunicat.

De asemenea, sunt menționate „presiuni politice și retorică ostilă”.

„Declarații publice recente ale unor reprezentanți ai Guvernului, inclusiv ale actualului prim-ministru, au vizat discreditarea activității profesionale și sindicale și justificarea unor măsuri represive”, precizează sursa citată.

Față de cele arătate, SAALG atrage atenția că aceste practici reprezintă „încălcarea Constituției României și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social; violarea dispozițiilor Convențiilor OIM nr. 87 și 98; nerespectarea articolelor 11 și 12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”.

În adresa transmisă anterior, SAALG solicită instituțiilor europene și internaționale: „evaluarea compatibilității acestor măsuri cu standardele europene și internaționale; emiterea unui raport public privind respectarea libertății sindicale în România; adresarea unor interpelări oficiale Guvernului României pentru a obține garanții că represaliile la adresa liderilor sindicali vor înceta; asigurarea unor garanții pentru un dialog social real”.

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG, citat în comunicat.

„Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
„Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
Un nou scandal zguduie zilele acestea guvernul după ce șeful Cancelariei primului-ministru Ilie Bolojan a cerut o listă cu angajații care au protestat față de măsurile de austeritate luni,...
Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”
Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”
Sindicatul angajaților din Guvern acuză conducerea instituției că face „poliție politică”, după ce Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii...
