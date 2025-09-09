Minuni nu există doar în vise. Dar noi suntem prea loviți de soartă să mai credem în ele

Lumea în care trăim se pare că nu mai este compatibilă cu lumea normală, a acelor simpli cetățeni care au creat venit național acestei țări, și nu puțin, iar acum așteaptă recunoștința conaționalilor, după o viață de muncă. De ce? Păi, simplu: dacă am ajuns să vedem, după patru ani, că tot ce s-a scris despre jaful făcut cu facturile din energie și gaze și nu s-a întâmplat nimic, dacă vedem că tot ce s-a declarat de către diverși politicieni de bună credință, despre cum ar trebui relansată economia țării, au fost numai declarații politice fără consecințe în plan economic, ne duce la rezultatul stării politice actuale: opoziția depune moțiuni de cenzură, nu multe, numai patru, nu are cvorum, puterea merge mai departe, iar noi…

Rămâne cum am stabilit. Cum? Ei, asta… cum ne-am așternut fiecare. Dar dacă sistemul acesta democratic, cum altfel, nu a fost echitabil și n-a ținut cont de legi în vigoare, care, din motive financiare, nu se aplică, și nimeni nu a plătit, nici financiar, nici politic, ce să poți spune? Nu e nicio problemă. Nimeni nu răspunde, noi plătim paguba și viața merge mai departe.

Cum e posibil ca, după patru ani, acum să realizeze un ministru că e haos în alcătuirea prețului energiei electrice, să promită că-l bagă în CSAT și nimic să nu se întâmple de șapte zile? Așteaptă Crăciunul, să aibă mai mult noroc, sau ce? Sau domnii de la Finanțe, școliți de dl. Boloș, au avut ceva reacții la care dl. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, nu a putut rezista. Nu știi niciodată ce zace în dulapul demnitarilor.

Ads

Cert este că și după pachetul 2 guvernul acesta nu ne-a arătat că, după efortul cerut exclusiv populației cu pachetul 1, va face ceva pentru reducerea deficitului bugetar, reformând structura sau configurația administrației. Deficitul bugetar nu este o problemă a națiunii, în sens global, este o problemă a guvernului, care s-a întins mai mult decât a planificat în bugetul aprobat de Parlament. Cumetriile și relațiile au făcut un mare deserviciu administrației centrale și locale. Dar vrea să recunoască cineva?…

Deci, domnilor și doamnelor, despre ce vorbim de două luni?

E un pic jenant, cu toată deferența celor șapte ani de acasă, să-mi spuneți, după trei luni în care ați avut toate datele și estimările, așa negre cum le-a anunțat dl. Bolojan pe Bloomberg, că nu ați reușit să găsiți soluții de redresare financiară. Care, după unii economiști, sunt simple: bugetul de stat se conduce prin venituri și cheltuieli. Tai cheltuielile, redresezi echilibrul… și gata cu deficitul. Da, dar cine are curajul să facă așa ceva, când interesele personale primează interesului național? De ce nu s-a început cu tăierea cheltuielilor administrației centrale? Sau de ce era nevoie ca subvenția partidelor să nu fie atinsă de criza bugetară, provocată numai de politicienii puterii?

Ads

De patru ani, noi, cei care încă suntem aici, din cei 23 de milioane în 1989, cu șase milioane plecați în vestul UE și undeva la 17 milioane rămași în țară, plătim incompetența celor care ne-au condus, cu prețuri la energie și gaze, la combustibil, mult peste puterea noastră de cumpărare, la care guvernanții de până acum nu au avut decât reacții paliative, să mai pună o prișniță pe gangrena finanțelor noastre.

Iar dl. ministru al Muncii actual, după ce a promis la 15 iulie a.c. că va termina cu recalcularea pensiilor, se ocupă acum cu trecerea pensiilor pe card… Încep să-l regret pe dl. Budăi. Măcar acela, deși a dat cu bobii în baltă (opinia mea, cu scuze) cu proiectul legii pensiilor, măcar avea habar despre ce vorbea.

Nu știu ce se va alege de acest guvern și, sincer, nu mă interesează. Pentru că văd că el se preocupă numai să crească impozite și taxe pentru contribuabili, are grijă să nu deranjeze cuiburile de viespi bine ancorate în economia națională, să nu supere puterea judiciară cu reduceri ale drepturilor câștigate. Iar pentru toate nenorocirile care ne-au dus în această stare, nimeni nu răspunde. Ba că sunt declarații politice, ba că, fiind în funcții, au executat directive dispuse.

Ads

Mă întreb: dl. V. Popescu, ministrul Energiei din 2021, ce dispoziție a respectat, a cui, nume și prenume, pentru închiderea celor patru termocentrale pe cărbune, în numele așa-zisului Green Deal, care în Polonia are termen de implementare în 2039 și în Germania în 2049? Nu suntem în aceeași Uniune Europeană? De ce a trebuit plafonat prețul energiei electrice la de patru ori prețul de producție, ca după aceea traderii, aleșii ANRE știu cum — doar ei au reglementat piața caracteristică — să rostogolească aceeași cantitate de energie între traderi (produsă numai de companii de stat) până au ajuns la prețul plafonat? Oficiul Concurenței unde a fost?

Dar, cum e și reclama, fiind băieți deștepți, nu s-au oprit la plafon, l-au depășit, iar diferența au cerut-o fără jenă de la statul român. De ce? Pentru că au putut. Iar noi, timp de patru ani, am plătit incompetența acestor miniștri ai Energiei, ai reglementatorilor ANRE, cu acordul tacit al celor de la Finanțe, pentru că prin accizele și taxele la facturile de energie și gaze s-a redus presiunea pe necolectarea ANAF, de care nu doresc să comentez. Nu că nu pot, mi-e jenă de jena lor.

Ads

Lumea așteaptă de la guvernanți clarificarea situației deficitului bugetar. Așteaptă să vadă CSAT-ul cu problema prețului la energie pe masă, competent și fundamentat abordată. Dl. Nicușor Dan, dacă consideră că este de facto președintele țării, trebuie să ia problema aceasta în studiu, pentru că de asta depinde viitorul acestei țări, de ea depinde bunăstarea sau dezastrul fiecărei familii care plătește energie și gaze, care cumpără produse mult mai scumpe pentru traiul zilnic, pe un venit tot mai împovărat de taxe, distruși de inflație, generată tot de guvernanții noștri „bine intenționați”.

Nu moțiunile ratate — așa e în jocul politic — schimbă paradigma economică, ci determinarea corectării greșelilor făcute de coaliția care este și acum la putere. Asta poate schimba cursul existenței noastre. Pentru asta trebuie oameni de stat adevărați, nu politicieni de conjunctură.

Gândiți-vă, stimați guvernanți, de care parte doriți să fiți?

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads