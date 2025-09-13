Noi dispute în coaliție: Un senator PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 17:27
368 citiri
Prim-ministrul Ilie Bolojan - FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan se află în centrul unui nou conflict în coaliția de guvernare după ce Guvernul a decis să nu prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, începând cu 1 octombrie. Decizia a fost criticată de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

„CURAT MURDAR, DLE PRIM-MINISTRU! Care-i rațiunea pentru care dl Bolojan refuză să continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază? Că aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate și nici să păstrăm bugetari în aparatul de stat.

Am înțeles disprețul față de bugetari, dar cu oamenii nevoiași, ce aveți, dle prim-ministru?

Cu inflație deja de 10%, eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază va lovi tot în cei nevoiași.

Cine va câștiga din această măsură? Retail-erii, adică multinaționalele căror vroiați să le eliminați și impozitul de 1% pe cifra de afaceri.

Curat murdar, dle prim-ministru!”, a scris pe Facebook Daniel Zamfir.

Mesajul senatorului social-democrat vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu este de acord cu renunțarea la plafonarea adaosului comercial și că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliție.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a contrazis însă aceste afirmații, precizând că decizia a fost luată „fără nicio opinie contrară” la nivelul coaliției.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare, premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a transmis Ene Dogioiu.

#guvern, #coalitie de guvernare, #Daniel Zamfir, #ilie bolojan, #plafonare preturi alimente , #stiri Ilie Bolojan
