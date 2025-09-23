Prima reformă a rămas cea mai mare? „România nu va reuși reforme majore. Ilie Bolojan a ratat șansa”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 03:00
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Au trecut peste 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice sunt în creștere. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție până la rotativa guvernamentală, în care PSD urmează să preia conducerea Executivului, tot mai multe voci vorbesc despre o posibilă demisie.

Presiunea vine atât din opoziție, cât și din interiorul coaliției: lideri ai UDMR cer demisia Guvernului în cazul în care pachetul de măsuri fiscale nu va trece testul Curții Constituționale, după ce AUR, POT și SOS au depus sesizări de neconstituționalitate asupra legilor asumate de Bolojan în Parlament.

Primul pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, a intrat în vigoare la 1 august și a fost dominat de creșteri de taxe. Cea mai importantă modificare a fost majorarea TVA de la 19% la 21%. De asemenea, au fost majorate accizele cu 10% pentru alcool, carburanți și tutun. S-a introdus CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. În plus, se prevede taxarea capitalurilor mari, iar impozitul pe dividende va ajunge la 16% începând cu 1 ianuarie 2026. Aceasta este reforma începută cu populația.

Ulterior, Guvernul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri, însă el a fost contestat.

Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională a României va analiza cinci sesizări, inclusiv cea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului care nu a fost urmat de o moțiune de cenzură. Miza este mare și un test pentru premier: o eventuală invalidare totală sau parțială a pachetului legislativ ar putea destabiliza guvernarea și ar adânci tensiunile politice deja evidente.

Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a comentat într-un dialog cu Ziare.com șansele ca Ilie Bolojan să implementeze restul reformelor promise.

Analistul politic este de părere că, prin puținele măsuri adoptate până în prezent, premierul a pierdut sprijinul unei mari părți a societății.

Care reformă?

Radu Turcescu este sceptic în privința unei reforme reale în România și consideră că actualul premier nu a explicat suficient viziunea sa asupra reformelor. Acesta spune că nu există un plan concret de reformă.

„Care reformă? Din păcate, România nu a reușit și nici nu va reuși reforme majore. De altfel, Ilie Bolojan a ratat șansa de a ne explica ce este reforma în viziunea domniei sale. Am aflat că avem cheltuieli foarte mari și încasări mai mici, dar în rest, nu am aflat care este planul, ce urmează a fi schimbat și cum. Și, de ce nu, ce vrem să obținem în final…”, a punctat Radu Turcescu într-o analiză pentru Ziare.com.

„Începutul a fost extrem de stângaci”

Potrivit acestuia, fără o strategie clară și un obiectiv bine definit, șansele de a implementa reforme autentice în perioada rămasă din mandat sunt extrem de reduse.

„În acest context, Ilie Bolojan a pierdut susținerea publică a tuturor categoriilor sociale. Era clar că mediul bugetar va reacționa negativ, dar prin creșterea taxelor pentru mediul de afaceri, a pierdut și suportul din acea zonă. La nivel politic, nu se bucură nici acolo de prea multă susținere. PSD nu prea, o parte din PNL nu prea, o parte din USR nu prea. Astfel că sunt șanse mici ca domnia sa să reușească o reformă reală, mai ales că începutul a fost extrem de stângaci”, a mai spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

