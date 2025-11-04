Amenzi uriașe pentru persoanele care jignesc angajați ai statului. Proiectul de lege este susținut de Guvern

Guvernul sprijină un proiect ce sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa funcționarilor publici, polițiștilor, jandarmilor și profesorilor.

Persoanele care se comportă cu lipsă de respect față de angajații statului ar putea primi amenzi ce pot ajunge până la 20.000 de lei, potrivit Digi24.

Vizitele cetățenilor în instituțiile statului sau interacțiunile acestora cu magistrații, polițiștii, jandarmii și profesorii trebuie să se desfășoare în condiții cât mai decente, fără ca funcționarii publici să fie insultați.

Conform proiectului, comportamentul agresiv al oamenilor manifestat în relația cu funcționarii publici ar putea fi sancționat și cu amenzi. Ele vor fi între 5.000 lei și 20.000 lei.

De asemenea, oamenii ar trebui să mai respecte și programul funcționarilor sau indicațiile lor. Dacă fac în caz contrar, cetățenii ar putea fi evacuați din instituții.

Proiectul este susținut de Guvern și a fost propus după ce mai mulți angajați ai statului au fost agresați fizic și verbal.

