Reformele lui Ilie Bolojan și testul CCR. Ce i-ar aduce demisia - Analistul George Rîpă: „Dacă vor trece 80% din „pachete”, se va declara mulțumit și va continua la Palatul Victoria”

Cabinetul Bolojan e sub semnul demisiei după 77 de zile de guvernare. Partenerul de coaliție Kelemen Hunor avertizează că, în cazul în care reformele fiscale inițiate de Guvern nu vor trece de filtrul Curții Constituționale, întreaga echipă guvernamentală ar trebui să își asume consecințele și să plece. În timp ce liderul UDMR pune presiune pe guvern și pe legislativ să găsească soluții care să fie compatibile cu prevederile Constituției, scena politică de la noi rămâne tensionată, iar posibilele blocaje juridice ale CCR ridică întrebări despre capacitatea executivului de a implementa reformele promise. Experții în politică și economie spun că, deși Bolojan și echipa sa au lansat pachete fiscale menite să stimuleze creșterea economică și să reducă inegalitățile, succesul acestora depinde acum nu doar de voința Parlamentului, ci și de validarea lor constituțională, iar orice respingere sau blocaj poate genera un val de presiune publică și politică.

Astfel, întrebarea care planează în mediul politic este dacă premierul Ilie Bolojan va fi nevoit să își dea demisia în fața unui eșec parțial sau total al reformelor sau dacă va alege să continue mandatul, chiar și cu doar o parte din măsuri implementate, mizând pe capitalul său politic și pe susținerea majorității parlamentare. Scenariul devine și mai complicat dacă ținem cont de faptul că deciziile CCR sunt influențate de componența Curții, determinată în mare parte de numirile partidelor din ultimii ani, ceea ce transformă blocajele juridice în instrumente politice subtile, capabile să testeze limitele conducerii executivului.

Ads

În acest context, analiza situației Guvernului și a premierului Ilie Bolojan nu poate fi separată de o discuție mai largă despre dinamica puterii în România, despre relația dintre reformă, justiție și politică și despre cum va evolua pe termen scurt echilibrul dintre implementarea măsurilor economice și presiunea constituțională care ar putea conduce la o schimbare a liderului executiv.

CCR vs Bolojan: Cine câștigă războiul reformelor

Analistul politic George Rîpă, consultant și CEO la Right Politics, a făcut pentru Ziare.com o analiză privind blocajele reformelor din România și rolul Curții Constituționale. Consultantul politic indică faptul că lipsa unei reforme reale în justiție, inclusiv la nivelul Curții Constituționale, menține România într-un cerc vicios al neîncrederii și al privilegiilor. Comparând situația cu cea din SUA, acolo unde administrațiile se confruntă cu magistrați „activiști de stânga”, analistul a remarcat că în România nu e vorba de ideologie, ci de beneficii personale. „Poate că reformele ar fi trebuit să includă și reforma justiției, iar aici includ și Curtea Constituțională. Justiția din România a ajuns la o cotă de încredere mică, și pe bună dreptate.

Ads

Oamenii au înțeles că sistemul judiciar s-a transformat într-o castă care are ca singur scop protejarea propriilor privilegii și care mai amintește de independența actului de justiție doar când îi sunt puse în pericol propriul statut special. Dacă în alte țări, precum SUA, administrațiile se lovesc de magistrații activiști de stânga, care încearcă să blocheze acțiuni ale executivului, în România situația e mult mai lumească, e vorba strict de propriile beneficii. Partidele nu au însă a se plânge, până la urmă, componența CCR e decisă chiar prin numirile pe care le-au făcut ele în ultimii ani. Așa am ajuns să avem la CCR personaje care nu au fost magistrați sau care au în CV fabrici de diplome”, a analizat George Rîpă pentru Ziare.com.

„Continuați așa până economia ajunge în gard”

Ads

În plan politic, George Rîpă consideră că, în cazul în care Curtea Constituțională ar bloca reformele inițiate de premierul Ilie Bolojan, acesta ar avea toată legitimitatea să își recunoască limitele în fața rezistenței sistemului. „Strict politic, dacă CCR blochează aceste timide acțiuni de reformă, Ilie Bolojan are toată legitimitatea să spună mulțumesc frumos, am încercat, dacă chiar nu vreți, continuați așa până economia ajunge în gard. Vedem foarte clar că aceste zone de privilegiați au fix aceeași perspectivă asupra situației țării ca și fostul premier Ciolacu, care, conform domnului Boloș, anunța solemn că îl doare în organele genitale de deficit. Personal însă, nu-l văd pe Bolojan să plece. Dacă vor trece 80% din „pachete” se va declara mulțumit și va continua la Palatul Victoria”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

Ads