Sărăcia răstoarnă guvernul Bolojan?

Recent, în Giurgiu, un bărbat de 45 de ani a stat opt luni cu tatăl mort în casă pentru a-i încasa pensia.

Un individ din județul Giurgiu a trăit opt luni cu cadavrul propriului părinte în casă, pentru a beneficia ilegal de pensia acestuia. Situația a fost descoperită după ce un apropiat al familiei a observat nereguli și a alertat autoritățile.

Un gest de o cruzime extremă, dar care ridică o întrebare fundamentală: ce fel de disperare naște un asemenea comportament?

Într-o Românie în care moartea devine sursă de supraviețuire, se mai poate vorbi despre o Românie normală sau despre o Românie falimentară moral și economic?

România de mâine?

Magistrații, judecătorii și procurorii au intrat în grevă!

În același timp, în alt colț al realității, judecătorii și procurorii au ieșit în stradă, apărați de ministrul Justiției, care a descris pensiile speciale de 25.000 de lei drept „condiții decente”.

Justificat sau nu, ministrul Justiției declara cu privire la pensiile speciale: „Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente”!

O întrebare se naște firesc: dacă 25.000 de lei este „decent”, atunci ce este o pensie de 1.400 de lei? Umilință legalizată?

Sărăcia înseamnă victoria celor 100 de zile care au trecut de când avem un nou președinte la Palatul Cotroceni și un nou premier la Palatul Victoria?

Ce mai înseamnă „reforma”, în condițiile în care preocuparea decidenților politici este pentru protejarea intereselor străine sau a multinaționalelor?

De ce mamele, pensionarii, semenii noștri loviți în mod nedrept de boli incurabile și dureroase trebuie să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri?

Cine „controlează” economia subterană?

De ce românul chinuit trebuie să acopere din nou furturile celor aflați la guvernare?

Cine a legat România cu lanțuri la picioare prin împrumuturi la băncile străine?

România, pe timpul președintelui Nicolae Ceaușescu, a plătit circa 20 de miliarde de dolari, din care 7 miliarde au fost dobânzi, la credite pentru industrializarea țării, în martie 1989 fiind singura țară din lume fără datorii externe!

Astăzi, după ce industria românească a fost vândută la fier vechi de „băieții deștepți”, România are o datorie de 210 miliarde de euro, dobânda la credite fiind de circa 1 miliard de euro pe an!

Pe ce au fost cheltuite 210 miliarde de euro?

Cine plătește aceste împrumuturi, unele cu scadență peste 30 de ani?

România a fost o țară bogată, cu resurse proprii și cu șansa de a fi o voce puternică în politica internațională.

După 35 de ani de speranțe furate și spulberate, România a ajuns de la o populație de 23 de milioane de locuitori la circa 17 milioane de locuitori în prezent, din care aproximativ 9 milioane muncesc și trăiesc în afara țării!

Sărăcia deschide drumul spre Europa?

Potrivit „Open Sources”, rata de risc de sărăcie (AROP) a fost în 2024 de 19,0%, ceea ce înseamnă că aproape 3,6 milioane de români trăiau sub pragul de 60% din venitul mediu după transferuri sociale.

În 2022, conform Institutului Național de Statistică (INS), „sărăcia în zonele rurale atinge 34%, față de doar 6% în orașe, cea mai mare diferență din UE”. Aproximativ 15,4% dintre români nu au o toaletă interioară, cel mai mare procent din UE. Lipsa accesului la educație obligă la măsuri urgente, în condițiile în care „16% dintre copiii de 7–10 ani și 25% dintre cei de 11–14 ani din rural nu frecventează școala”.

România are în continuare una dintre cele mai mari rate de sărăcie din UE, în condițiile în care INS atrage atenția că „3,27 milioane de români suferă de privațiuni materiale severe”.

Aproape 34% dintre copiii din mediul rural nu au acces real la educație sau la condiții minime de trai. De ce „romii sunt marginalizați într-o proporție de peste 78%”?

România supraviețuiește din împrumuturile externe interminabile?

Dacă în ianuarie 2025 inflația a fost de 4,95%, urcând ulterior la peste 5,6% în iunie 2025, cum se poate vorbi de reformă și de performanță în România?

„Prețurile la energie electrică au explodat cu +61% într-o singură lună, contribuind la inflația anuală de 7,8% în iulie 2025.”

Astfel, potrivit „Open Sources”/protv.ro, „energia electrică s-a scumpit cu 63 de procente, după ce a fost eliminată schema de plafonare a prețurilor pentru consumatori. Energia termică s-a scumpit cu aproape 14 procente, dar și serviciile au prețuri mai mari. De exemplu, biletele de tren – cu 17%. Fructele proaspete au prețul mai mare în iulie, față de vara trecută, în medie cu 40%.

Producția a fost afectată de vreme, în special de înghețul din primăvară, și mulți pomi nu au rodit. Cafeaua s-a scumpit cu 13%, legumele și uleiul cu peste 10 procente”!

Cât de adevărat este că acesta este doar începutul?

În aceste condiții, cum se poate vorbi de reformă internă, dar și de grijă față de propriii cetățeni, în condițiile în care Moldova declară că „50% din necesarul de energie este primit din România, la un preț de 0,4 lei/kWh”, dar românii plătesc energia deja cu 1,5 – 1,6 lei/kWh?

Cât de adevărat este că inflația ar putea ajunge la aprox. 9% în lunile următoare și va duce la o nouă majorare de preț la toate produsele?

Deși prețurile au explodat la energie, la gaz și la toate produsele de consum, decidenții politici anunță cu emfază că salariile și pensiile rămân înghețate! Din ce vor trăi românii?

Toamna a intrat pe ușă!

Iarna se apropie!

Pe cine „apără” guvernul Bolojan?

Deși sunt anunțate măsuri dure, cuprinse în 6 pachete care așteaptă votul Parlamentului, de ce decidenții politici continuă să îndatoreze România prin noi și noi împrumuturi externe?

Sărăcia va fi noul guvernator al „României educate”?

Potrivit „Open Sources”, premierul Ilie Bolojan amenință cu demisia dacă cele cinci pachete cu reforme nu vor fi votate de Parlamentul României!

Se clatină guvernul Bolojan sub povara promisiunilor și în urma negocierilor purtate între grupurile de interese?

Guvernul Bolojan va reuși reforma autentică, salvarea multinaționalelor sau uitarea poporului român?

Expertul tehnic, cu experiență în Cybersecurity, L. Ionescu, oferă teme de reflecție pentru anticiparea riscurilor! Cât de necesară este prevenirea vulnerabilităților? Câte costuri implică măsurile de combatere a efectelor unei „proaste guvernări”?

Favorizarea statelor străine cu afaceri în România, în detrimentul propriei țări, poate fi privită drept o „trădare națională”?

Cine veghează asupra viitorului României?

Reforma pensiilor pentru magistrați este anunțată drept o mare reușită, deși magistrații au blocat instanțele și au ieșit în stradă!

Reforma pentru învățământ a scos profesorii în stradă și anunță amânarea începerii anului școlar!

Reforma administrației locale a tensionat deja coaliția de guvernare!

Dar ce se întâmplă cu pensiile speciale pentru magistrați?

Cine beneficiază în continuare de cumulul pensiei cu salariul în instituțiile de stat, în condițiile în care tinerii sunt obligați să își găsească un loc de muncă la „cules de sparanghel” în afara țării?

De ce aceste „inechități” nu sunt corectate prin măsurile cuprinse în cele 6 pachete de reformă care aprind deja spiritele în coaliția de guvernare?

Dacă inițial guvernul premierului Ilie Bolojan a anunțat că vor fi reduse 25% din posturile aflate în administrația locală, măsură acceptată de coaliție, de ce guvernul Bolojan a modificat procentul și a anunțat recent că vor fi reduse 45% din posturile administrației locale?

Cine rămâne și cine pleacă?

Dacă la Palatul Cotroceni avem un președinte tăcut, cât de adevărat este că la Palatul Victoria avem un premier care pare mai preocupat de echilibrul macroeconomic cerut de FMI decât de realitatea din frigiderul românului?

Se vorbește despre „reforme”, dar ce reformă protejează interesele externe în timp ce băncile străine controlează datoria națională de peste 210 miliarde de euro, bani împrumutați fără explicații clare? Cine îi va plăti și cu ce preț?

România se sufocă între lipsa de viziune politică, servilismul față de interesele de gașcă și neputința de a apăra propriul cetățean.

Cine a împins România în prăpastie?

Politicienii, care vând iluzii cu aer european, dar ignoră sărăcia din sate?

Instituțiile, care se luptă pentru privilegii în timp ce cetățenii se luptă pentru supraviețuire?

Multinaționalele, care exportă profituri fără să reinvestească?

Băncile străine, care dictează termenii împrumuturilor?

Să fie un posibil răspuns dezinteresul guvernanților, care nu au uitat niciodată să strige „ciocul mic! Noi suntem la putere acum”?

După 35 de ani de promisiuni și tranziții fără final, de speranțe furate, România a ajuns la marginea propriei identități.

Nu este vorba de „Coiful dacic de la Coțofenești”, mărturie deranjantă a continuității noastre milenare pe acest pământ, furat sub ochii adormiți ai autorităților!

Nu este vorba doar despre cifre și procente!

Este vorba despre durere, despre umilință, despre copii care vor învăța la lumânare, despre părinții și bunicii noștri care aleg deja între mâncare și medicamente, pentru încă o zi de viață!

Reformă? Vreau să cred că da!

Retragerea guvernului Bolojan nu este o soluție acum! Și totuși, cât de adevărat este că premierul Ilie Bolojan își va da demisia?

Astăzi, președintele Nicușor Dan a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice din coaliție. Întâlnirea va fi un prilej de renegociere a privilegiilor și fondurilor alocate pentru fiecare partid sau premierul Ilie Bolojan va fi sacrificat?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

