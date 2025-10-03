Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:36
1049 citiri
Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO
Mihai Jurca FOTO Facebook/Mihai Jurca

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat că noua schemă de închiriere a mașinilor pentru angajații și demnitarii Cancelariei a redus costurile de la 850.000 de lei lunar, în iunie, la 84.000 de lei. Jurca a explicat, vineri, într-un briefing, că mașinile sunt folosite exclusiv în scop de serviciu și că nu există un contract de vânzare-cumpărare.

„Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi”, a spus Mihai Jurca. Șeful Cancelariei a precizat că noile mașini sunt închiriate până la sfârșitul anului și că decizia de a reduce numărul de la 30 la 17 autoturisme ține cont de diminuarea numărului de secretari de stat, consilieri de stat și cabinete aferente.

„Mașinile le folosește Cancelaria pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu. Sunt folosite de angajații Cancelariei și de demnitarii, consilierii de stat, secretarii de stat care sunt în cadrul Cancelariei. Am constatat că sunt suficiente”, a adăugat Jurca.

Întrebat despre mașina personală

Mihai Jurca a fost întrebat și despre modul în care va folosi mașina și dacă va beneficia de șofer: „E populism ca un ministru să își conducă mașina. Eu, având rangul de ministru, beneficiez de o mașină și de șofer de la SPP, dar, dacă eu voi avea nevoie și pot, voi conduce. Conduc în timpul liber, îmi face plăcere să o fac cu atât mai mult cu cât este o mașină produsă în România.”

17 mașini Dacia Duster închiriate prin firma de leasing administrată de un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția Guvernului
17 mașini Dacia Duster închiriate prin firma de leasing administrată de un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția Guvernului
Guvernul condus de Ilie Bolojan a achiziționat 17 mașini Dacia Duster pentru consilierii de stat printr-un contract de leasing operațional cu RCI Finanțare România, firma administrată de...
Cum funcționează coaliția în viziunea lui Ilie Bolojan: „Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți. Nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă” VIDEO
Cum funcționează coaliția în viziunea lui Ilie Bolojan: „Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți. Nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul celor 100 de zile de guvernare. Prim-ministrul a abordat și subiectul...
#guvern, #mihai jurca, #masini, #cheltuieli bugetare, #bani publici , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
DigiSport.ro
"Asta s-a intamplat in ultimii doi ani!" Americanii au reactionat, dupa ce au aparut pozele cu Sabalenka si Djokovic
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum funcționează coaliția în viziunea lui Ilie Bolojan: „Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți. Nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă” VIDEO
  2. Ilie Bolojan, despre reforma administrației amânată: „Reducem cheltuielile și desființăm posturile inutile”
  3. Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO
  4. George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”
  5. Demisia liberalului Costel Alexe cerută din nou de PSD. „În orice stat democratic, acest lucru s-ar fi întâmplat imediat”
  6. 17 mașini Dacia Duster închiriate prin firma de leasing administrată de un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția Guvernului
  7. Ce a făcut Ilie Bolojan în cele 100 de zile de guvernare. „Plafonarea sporurilor, un prim pas care trebuie continuat” VIDEO
  8. Mesaje scrise pe casa obținută ilegal de Iohannis, executată silit de ANAF: „Borfașilor, dați banii înapoi”
  9. Nicuşor Dan la Copenhaga: "UE apără ordinea teritorială"
  10. Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli