Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat că noua schemă de închiriere a mașinilor pentru angajații și demnitarii Cancelariei a redus costurile de la 850.000 de lei lunar, în iunie, la 84.000 de lei. Jurca a explicat, vineri, într-un briefing, că mașinile sunt folosite exclusiv în scop de serviciu și că nu există un contract de vânzare-cumpărare.

„Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi”, a spus Mihai Jurca. Șeful Cancelariei a precizat că noile mașini sunt închiriate până la sfârșitul anului și că decizia de a reduce numărul de la 30 la 17 autoturisme ține cont de diminuarea numărului de secretari de stat, consilieri de stat și cabinete aferente.

„Mașinile le folosește Cancelaria pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu. Sunt folosite de angajații Cancelariei și de demnitarii, consilierii de stat, secretarii de stat care sunt în cadrul Cancelariei. Am constatat că sunt suficiente”, a adăugat Jurca.

Întrebat despre mașina personală

Mihai Jurca a fost întrebat și despre modul în care va folosi mașina și dacă va beneficia de șofer: „E populism ca un ministru să își conducă mașina. Eu, având rangul de ministru, beneficiez de o mașină și de șofer de la SPP, dar, dacă eu voi avea nevoie și pot, voi conduce. Conduc în timpul liber, îmi face plăcere să o fac cu atât mai mult cu cât este o mașină produsă în România.”

Ads