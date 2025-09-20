Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan: Tensiunile vin din teritoriu. ”Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”

La trei luni de la instalarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, dezbaterea publică se concentrează tot mai mult pe modul în care guvernul gestionează reformele asumate. Spre deosebire de alte momente politice din trecut, când schimbările de guvern erau însoțite de tăcere pentru interese de grup, actuala coaliție de guvernare, formată din mai multe formațiuni cu ideologii diferite, are scandaluri dese legate de anumite măsuri controversate, dar unii chiar sunt pro reformă. Deși liderii de partide nu se înțeleg pe anumite măsuri și sunt tensiuni politice în creștere, miniștrii înșiși încearcă să implementeze anumite măsuri și să arate că guvernul poate funcționa.

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campanii electorale, remarcă faptul că, în ciuda disputelor politice la nivel de coaliție, activitatea miniștrilor indică o dorință de reformă și de implementare a unora dintre proiectele asumate. Într-o analiză pentru Ziare.com privind activitatea celor din guvernul condus de Ilie Bolojan, Cristian Hrițuc punctează că miniștrii din toate partidele din coaliție nu transmit semnale de blocaj și nu par să saboteze planurile guvernamentale.

Mai mult, în domenii esențiale precum Sănătatea și Economia se observă mișcări concrete și o viteză mai mare de lucru. Chiar și în cazul PSD, unde influența miniștrilor este mai redusă comparativ cu cea a liderilor locali și a președinților de filiale, evaluarea rămâne pozitivă. Consultantul remarcă, însă, că presiunea din teritoriu, venită de la primari și lideri locali, ar putea încetini anumite reforme. În ciuda acestor riscuri, analistul politic apreciază că, la nivel de miniștri, există o aliniere la obiectivul de reformă.

Cine face reformă

Întrebat dacă miniștrii arată că vor să facă reformă după primele luni de guvernare și cine sunt cei eficienți, Cristian Hrițuc a indicat două ministere-cheie. Potrivit analistului, după primele luni de guvernare, miniștrii nu transmit un mesaj de blocaj sau rezistență în fața reformelor.

„În acest moment, nu poți să spui că miniștrii din guvernul Bolojan dau altă senzație. Am văzut la Sănătate că se mișcă lucrurile bine, și la Economie. Dacă luăm miniștrii din toate partidele, ei nu creează senzația că se opun. Problema nu e la miniștrii din guvernul Bolojan”, a expus Cristian Hrițuc în analiza pentru Ziare.com.

„Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”

Analistul a adăugat că miniștrii PSD nu au o influență semnificativă în interiorul propriului partid. Cristian Hrițuc sugerează că actualul executiv are premisele de a implementa reformele anunțate, însă presiunile politice din teritoriu rămân un factor de luat în calcul în perioada următoare.

„Pe de altă parte, miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului sau nu au un mare cuvânt de spus în interiorul partidului. Acolo e vorba de acei președinți de filiale, primari care pun presiune pe Grindeanu. Dar eu nu aș putea să dau o notă proastă miniștrilor PSD. Din contră, chiar, ministrului de la Sănătate i-aș da o notă bună”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

