SUA în "shutdown". Ce se întâmplă și cine este afectat?

Guvernul american a intrat în blocaj bugetar. Cine este afectat atunci când guvernul nu își poate plăti facturile? Ar putea administrația Trump să folosească acest lucru ca scuză pentru mai multe concedieri?

De această dată problemele rezidă în neaprobarea, de către legislatorii democrați și republicani, a unui proiect de lege provizoriu privind finanțarea federală pentru a menține guvernul în funcțiune. O măsură de ultim moment a eșuat marți seara în Senat. Prin urmare, guvernul s-a închis oficial la ora 12:01, ora Washingtonului.

Acesta este primul blocaj guvernamental din actualul mandat al lui Donald Trump, după ce în primul său mandat au avut loc două momente similare. Între 22 decembrie 2018 și 25 ianuarie 2019 s-a înregistrat chiar cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA.

În pofida întâlnirii de la Casa Albă între Trump și liderii Congresului din ambele partide, nu s-a putut ajunge la un acord. Democrații au insistat asupra restabilirii unei părți din finanțarea sistemului de sănătate și a anulării unor reduceri de fonduri pentru Medicaid. La finalul întâlnirii vicepreședintele JD Vance își exprima convingerea că ”guvernul se îndreaptă spre blocaj”.

Ce se întâmplă

Guvernul american intră în blocaj atunci când acesta nu a convenit asupra bugetului său anual, în totalitate sau parțial. Situația afectează cheltuielile discreționare, care trebuie alocate în fiecare an.

Ads

O astfel de închidere înseamnă, în esență, că guvernul federal încetează să mai plătească angajații federali și contractorii care lucrează pentru guvern. Este o situație care afectează fiecare parte a guvernului.

Blocaje parțiale au existat și în trecut, când o parte din buget a fost aprobată, lăsând agențiile respective cu finanțare completă, capabile să funcționeze normal. Alte blocaje au fost mult mai ample, după ce nici o parte din buget nu a fost aprobată.

În timpul unei paralizări complete, toate agențiile și programele guvernamentale neesențiale din SUA se închid, în condițiile în care depind de finanțarea anuală a guvernului.

Fiecare astfel de blocaj este diferit, fiind greu de anticipat toate urmările. Unele agenții au planuri de urgență clare. Alte instituții dispun de rezerve suplimentare de numerar care le-ar putea ajuta să depășească, cel puțin pentru o perioadă scurtă, criza.

Totuși, blocajelor anterioare li s-au aplicat anumite reguli fundamentale.

Astfel, în pofida blocajului, serviciile esențiale și programele de cheltuieli obligatorii nu se opresc, ceea ce înseamnă că Secret Service, personalul militar în serviciu activ și majoritatea agenților de protecție a frontierelor, agenții federali de aplicare a legii și controlorii de trafic aerian rămân la locul de muncă.

Ads

În timp ce cheltuielile discreționare sunt discutate în fiecare an, cheltuielile obligatorii sunt aprobate pentru perioade mai lungi sau sunt permanente. Astfel, plățile pentru asigurările sociale, Medicare și Medicaid vor continua să fie făcute, la fel ca și prestațiile de sănătate pentru veteranii militari. De asemenea, livrarea corespondenței și Rezerva Federală nu sunt afectate, deoarece sunt finanțate într-un mod diferit.

Cine este afectat de shutdown-ul guvernamental?

Primii care resimt impactul blocajului sunt angajații federali.

În timpul blocajelor din 2013 și 2018, aproximativ 850.000 din 2,1 milioane de angajați federali non-poștali au fost temporar puși în standby, după cum relevă comitetul pentru un buget federal responsabil, un grup nonpartizan cu sediul în Washington, D.C., care se concentrează pe politica fiscală.

Angajații concediați nu au voie să lucreze și nu primesc salariile în această perioadă, dar li se garantează plata retroactivă a salariilor atunci când guvernul își reia activitatea.

Ads

Angajații care lucrează în servicii esențiale trebuie să continue să lucreze, chiar dacă nu sunt plătiți în timpul blocajului.

De asemenea, funcționarii federali care au fost confirmați de Senat nu pot fi concediați. Președintele și membrii Congresului continuă să lucreze și să fie plătiți.

Agenția pentru Protecția Mediului, Administrația Alimentelor și Medicamentelor, Comisia Federală pentru Comerț și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse sunt printre departamentele care au cele mai mari șanse să își închidă porțile în timpul unui shutdown guvernamental.

În timpul închiderilor anterioare, unele agenții, cum ar fi Departamentul Apărării, Departamentul de Stat sau IRS, au cerut angajaților concediați să continue să lucreze pentru a menține buna funcționare a lucrurilor, urmând a fi plătiți după adoptarea finală a unei legi privind cheltuielile.

Ce se întâmplă cu parcurile naționale și muzeele?

În funcție de durata închiderii, se pot pierde milioane de dolari din venituri, cum ar fi vânzările de bilete. În plus, inspecțiile de rutină privind sănătatea și siguranța se amână.

Ads

Încă ceva: rapoarte importante ale guvernului, de pildă privind ocuparea forței de muncă și inflația, cum ar fi următorul indice al prețurilor de consum sau cifrele lunare privind locurile de muncă ale Biroului de Statistică a Muncii, nu vor fi publicate la timp.

Alte agenții sau programe, cum ar fi NASA sau Biblioteca Congresului sunt considerate neesențiale și își încetează parțial sau total activitatea în timpul shutdown-ului.

Parcurile naționale, monumentele naționale și muzeele, cum ar fi Smithsonian, ar putea fi și ele închise. Totuși, administrația Trump le-ar putea obliga să rămână deschise cu un personal redus. În general, cu cât blocajul de guvern durează mai mult, cu atât este mai probabil ca și ele să fie închise.

Pentru angajații federali care trăiesc din salariu în salariu, închiderea guvernului înseamnă presiune financiară temporară.

Sporind incertitudinea generală, administrația a sugerat că ar putea folosi această închidere ca pretext pentru concedieri în masă. Biroul de Management și Buget al Casei Albe a trimis o scrisoare agențiilor federale sugerându-le să ”folosească această ocazie pentru a lua în considerare reducerea personalului”.

Ads

Cât durează închiderea guvernului?

Acesta nu este primul blocaj, printr-o situație similară trecând inclusiv președinții Clinton și Obama. Cea mai lungă închidere a avut loc în timpul primului mandat al lui Trump și a durat 35 de zile, în 2018-2019.

Comitetul pentru un buget federal responsabil a înregistrat patru închideri care au afectat funcționarea guvernului pentru mai mult de o zi lucrătoare.

„O închidere de câteva zile este o neplăcere și subminează încrederea publicului în capacitatea politicienilor americani de a se ocupa de treburile poporului. Însă ea este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra economiei”, scria David Wessel de la organizația non-profit Brookings Institution anul trecut. ”Un blocaj prelungit, însă, poate cauza probleme mai mari, chiar dacă cele mai multe sunt temporare.”

Biroul bugetar al Congresului subliniază că majoritatea urmărilor economice ale închiderilor guvernamentale sunt temporare. Totuși, experții au calculat că închiderea din 2018-2019 a provocat o reducere cu 3 miliarde de dolari (2,55 miliarde de euro) a PIB-ului american, daună care nu va putea fi recuperată niciodată.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads