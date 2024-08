Paul Stănescu îl critică pe Boloș: „Orice decizie vrei să iei, trebuie să informezi măcar primul-ministru” VIDEO

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu a afirmat, marți, la sediul social-democraților din Kiseleff, că guvernarea merge bine, relațiile de comunicare fiind bune, subliniind însă pe tema contrelor către ministrul Marcel Boloș, că este nevoie de consultarea premierului în cazul oricărei decizii.

„Guvernul funcționează foarte bine. Sunt întâlniri, domnul premier are întâlniri cu toți miniștrii, indiferent că sunt de la PNL, de la PSD. Comunicarea este bună. Prim-ministrul a spus că are o relație foarte bună cu toți miniștrii”, a spus Paul Stănescu chestionat de jurnaliști.

Referitor la situația ministrului liberal Marcel Boloș, care a acuzat că îi sunt răstălmăcite propunerile, social-democratul a punctat că „probabil că domnul ministru Boloș nu a comunicat foarte bine cu primul-ministru”.

„Orice decizie vrei să iei, trebuie să informezi măcar primul-ministru. (...) Acel pachet de măsuri (...) Nu am discutat nimic despre el până acum. A fost doar părerea ministrului Boloș. Chiar eu am avut o discuție cu dumnealui. Tot ce a scris acolo, asta spune, a fost agreat cu mediul de afaceri, dar public am văzut altceva. Atunci domnul ministru Boloș trebuie să meargă la primul-ministru. Prim-ministrul să fie foarte bine informat și în momentul în care vii cu un pachet de măsuri fiscale, este obligatoriu să aibă acceptul domnului prim-ministru”, a mai spus Stănescu.

