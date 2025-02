Marcel Ciolacu o invită pe Elena Lasconi la guvernare. Pune însă o condiție aproape imposibil de îndeplinit. "Trebuie să depășim toate orgoliile"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, 27 februarie, că este de părere că USR ar trebui să intre la guvernare alături de PSD, PNL, UDMR și minorități și să susțină candidatul unic al coaliției la alegerile prezidențiale, pe Crin Antonescu.

'Mă bucur mult că s-au hotărât să depună moțiunea de cenzură după ce s-au înjurat care o votează, care nu o votează, care o semnează, care nu o semnează, fiindcă se închide și acest capitol. Mâine e o moțiune de cenzură ca să fie înjurat Ciolacu, fiindcă ea nu are șanse să treacă. Nu are nici măcar o singură șansă să treacă. Am văzut și anunțul parlamentarilor de la USR că nu vor vota această moțiune, dintr-o rațiune - că aducem instabilitate în România. Pot să voteze, eu îi invit să voteze, că oricum nu trece moțiunea, chiar dacă votează și dânșii. Totuși, trebuie să constat că este un gest de normalitate, din punctul meu de vedere, și chiar mi-aș dori la dumneavoastră în emisiune, și o să îmi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna președinte Lasconi, eu consider, cum am considerat și la formarea Guvernului, că și USR trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, de PNL, UDMR și minoritățile naționale', a afirmat Ciolacu, la postul România TV.

El a menționat că USR ar putea intra la guvernare cu condiția să renunțe la propriul candidat la prezidențiale și să îl susțină pe candidatul unic al coaliției, Crin Antonescu.

'Eu consider că e un moment dificil, nu numai național, un moment dificil și în cadrul UE și e un moment dificil global și în acest moment trebuie să depășim toate orgoliile, toate lucrurile care ne despart și să vedem pentru ce ne-au trimis românii în Parlament, pentru ce ne plătesc românii în funcțiile vremelnic pe care le ocupăm și cred că ar fi un act de unitate și mi-aș dori ca toate forțele politice, inclusiv USR, să avem un candidat unic la aceste alegeri. (...) Asta înseamnă, presupun că da (USR să renunțe la candidatul propriu la prezidențiale - n.r.), mai ales că o coaliție care are deja 50%, fiindcă altfel nu trecea guvernul în Parlament, deja avem un acord și avem desemnat un candidat unic, pe domnul Crin Antonescu', a mai argumentat Marcel Ciolacu.

