Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”

Opozițiile din interiorul Coaliției de guvernare devin tot mai dure, în contextul încordărilor crescânde dintre partenerii de alianță. Social-democrați precum Adrian Câciu, Mihai Fifor, Marius Budăi și Daniel Zamfir au criticat pe față raportul premierului Ilie Bolojan privind primele 100 de zile de guvernare, de parcă nu ar fi luat parte la decizii. Mai mult, PSD are deja propriul plan de măsuri, diferit de cel al actualului Executiv din pare partidul face parte.

Atmosfera din coaliție s-a tensionat și mai mult după ce PSD a inițiat propriile idei, iar proiectul de lege prin care părinții aflați în concediu de creștere a copilului ar urma să fie scutiți de plata contribuției la sănătate (CASS) a primit aviz favorabil în Comisiile de muncă și sănătate din Senat, cu sprijinul AUR și UDMR, în timp ce PNL și USR s-au abținut.

Măsura contravine deciziilor adoptate de Guvernul Bolojan pe care PSD le-a agreat inițial. Ilie Bolojan a transmis parlamentarilor PNL să nu voteze niciun proiect inițiat de social-democrați care modifică măsurile asumate de guvern, iar mesajul său a fost interpretat în interiorul alianței drept o „încălcare flagrantă a protocolului”, potrivit surselor politice.

Ads

Analistul politic Nicu Tașcă, Trainer & PR Specialist, a analizat într-un dialog cu Ziare.com situația tensionată din coaliție și perspectivele premierului Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan se află cumva între ciocan și nicovală”

Nicu Tașcă spune că premierul Ilie Bolojan se află într-o poziție dificilă, prins între așteptările coaliției și nevoia de a implementa reforme considerate urgente, dar impopulare.

„Ilie Bolojan se află cumva între ciocan și nicovală. Reformele serioase sunt amânate la nesfârșit. Astăzi, înțeleg că a avut loc o întâlnire importantă a coaliției, care, alături de altele, va cântări mult în ceea ce premierul va decide în privința rămânerii sau plecării de la Palatul Victoria”, a spus Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

Parcursul lui Bolojan, în tensiuni până la hotărârea CCR

Ads

Nicu Tașcă a amintit că premierul Ilie Bolojan se confruntă cu presiuni din mai multe direcții și se află între tensiunile din coaliție și așteptarea deciziei Curții Constituționale care ar trebui să se pronunțe pe 8 octombrie asupra reformelor atacate de Opoziție.

„După părerea mea, mandatul lui Bolojan depinde de verdictul Curții Constituționale, în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD, căruia cred că îi convine mai mult ca reformele nepopulare să se facă în acestă perioadă și să nu cadă în sarcina unui prim ministru PSD”, a menționat Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

Ads