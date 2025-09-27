Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 03:40
Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”
George Simion, liderul AUR - FOTO Facebook/George Simion

Coaliția de guvernare traversează, la vedere, tensiuni și dispute între partenerii politici, dar analiștii cred că, odată ce anul bugetar se va închide și parametrii guvernării se vor așeza, există șanse ca alianța să reziste și să se stabilizeze. În paralel, însă, pe scena politică de la noi crește presiunea venită dinspre AUR, partid care capitalizează nemulțumirile sociale, discursul naționalist și dezamăgirea față de partidele tradiționale.

Dacă actuala putere mizează pe un ciclu de normalizare și pe echilibrarea compromisurilor între actori politici cu agende diferite, în opoziție se joacă alt pariu: acela al unei ascensiuni spectaculoase care ar putea fie să se stingă rapid, fie să redeseneze radical arhitectura guvernării la următoarele alegeri.

Mulți se întreabă dacă AUR este doar expresia conjuncturală a unui val de furie colectivă, un fenomen trecător ce se va eroda atunci când electoratul va găsi alternative credibile care să livreze rezultate sau dacă România se află în fața unei schimbări de paradigmă, cu posibilitatea reală a intrării unui partid radicalist la masa puterii.

Politologul Dan Drăghia, lector asociat la Universitatea din București, a comentat, într-un dialog cu Ziare.com, situația PSD și posibila ascensiune a AUR la guvernare într-o eventuală alianță a celor două partide. Politologul a punctat și contextul european care nu e deloc liniștitor: de la estul Germaniei la Ungaria, Slovacia sau Polonia, valul populist și eurosceptic a reușit să se impună și, în multe cazuri, să schimbe regulile jocului democratic.

„Există o mobilitate clară între PSD și AUR”

Întrebat despre declarațiile unui lider de la Putere care a spus că o alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD și că, dacă trece de finalul acestui an, coaliția are șanse bune să se mențină, iar succesul AUR este doar unul de etapă, urmând ca românii „să se vindece” dacă apar partide credibile care își respectă promisiunile, politologul Dan Drăghia a fost de acord că finalul lui 2025 ar putea aduce o bornă de stabilitate la guvernare.

„Nu știu dacă ar duce la dispariția PSD, dar cu siguranță PSD este mai influent într-o coaliție de 4 partide în care este cel mai mare, decât ar fi într-o coaliție de 2 partide, cu AUR pe val, în care este partenerul mai mic. Vedem că acum PSD oarecum se menține în sondaje. Cu AUR, însă, n-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării, iar primarilor PSD le-ar fi mai ușor să migreze tot la putere, din PSD în AUR, mai ales că există o mobilitate clară între cele 2 partide.

Sunt de acord însă cu faptul că finalul acestui an, odată cu normalizarea parametrilor guvernării la final de ciclu politico-bugetar, ar putea reprezenta o bornă de stabilitate a coaliției. În general, pozițiile diferite pe anumite subiecte sensibile între partide ajung la un punct de compromis după câteva luni bune”, a spus Dan Drăghia pentru Ziare.com.

„Valul naționalist este mai amplu decât ne-am imaginat și nu prea s-a ‘vindecat’ pe nicăieri înainte de a ajunge la putere”

În ceea ce privește mișcările naționaliste, Dan Drăghia a punctat asupra amplorii acestui fenomen la nivel european și global. Iar despre viitorul AUR, politologul spune că rămâne incert dacă partidul condus de George Simion poate fi adus pe un făgaș mai moderat sau va fi izolat, așa cum s-a întâmplat în Germania.

„Pe de altă parte, așa cum vedem în alte părți ale Europei și ale lumii, valul naționalist este mai amplu decât ne-am imaginat și nu prea s-a ‘vindecat’ pe nicăieri înainte de a ajunge la putere și de a se eroda. Ideea este să se instituționalizeze într-o formă moderată, precum în Italia cu doamna Meloni, să spunem, și să accepte alternanța pașnică la putere. Dar, în afară de SUA cu prima administrație Trump, Polonia cu PiS, parțial Slovacia cu SMER, nu avem până acum multe exemple în acest sens. Chiar și aceste alternanțe au fost cumva forțate, tocmai pentru că astfel de mișcări au vocație autoritară și încearcă să-și permanentizeze puterea.

Nu-mi dau seama încă dacă AUR poate fi adus pe un făgaș mai moderat ori se va întâmpla ca în Germania, cu menținerea cordonului sanitar din toate celelalte partide în jurul lui. Dar noi suntem în Europa de Est, acolo unde naționalismul este mai puternic din cauza lipsei de cultură politică, așa cum vedem că este cazul cu estul Germaniei, cu Ungaria, Slovacia, Croația, Polonia ori Serbia”, a menționat Dan Drăghia în analiza sa pentru Ziare.com.

