Ce nu înțeleg cei de la Putere: „Este semnalul unui faliment. Să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România” ANALIZĂ

Tot mai des, în spațiul public, analiști, jurnaliști și sociologi avertizează că actualii guvernanți nu par să înțeleagă adevărata dimensiune a pericolului reprezentat de creșterea partidelor extremiste și de radicalizarea discursului public.

Fenomenul AUR, reflectat constant în sondaje printr-o ascensiune stabilă, este privit de mulți precum un simplu episod electoral, nu ca un simptom al unei crize sociale și politice profunde. Însă, potrivit celor care analizează politica, realitatea este mult mai gravă: România se confruntă deja cu o implozie a sistemului de partide, o pierdere masivă de încredere în instituții și absența unui proiect de țară care să mai inspire speranță.

Cristian Andrei - consultant politic, Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică a analizat pentru Ziare.com ruptura dintre clasa politică și cetățeni, care s-a adâncit până la punctul în care „nu mai funcționează nimic din clivajele și rivalitățile clasice”, iar golul de reprezentare este umplut de radicalism și de influențe externe care profită de fragilitatea statului român.

„Românii doresc alt comportament din partea politicienilor și instituțiilor”

Analistul Cristian Andrei spune că ruptura tot mai adâncă dintre cetățeni și sistemul politic a creat premisele unei crize de reprezentare fără precedent. În timp ce o parte din societate se simte ignorată și marginalizată, cei de la Putere nu înțeleg nevoile actuale ale societății.

„Se pot scrie mai multe doctorate despre asta. Ce nu înțeleg cei cu putere de decizie, despre ei e vorba, este că România s-a schimbat. Societatea este altfel, are aspirații diferite, este altfel stratificată. Românii doresc alt comportament din partea politicienilor și instituțiilor – transparență, onestitate (mai știți sloganul de la alegeri?), coerență pe un plan, orientare spre oameni. Iar pentru că nu l-au primit, punțile de încredere aproape s-au prăbușit. Iar asta a șubrezit și statul”, a opinat Cristian Andrei pentru Ziare.com.

„Mulți au ajuns să fugă spre soluții exotice și radicale”

Consultantul politic Cristian Andrei a explicat că România traversează o criză de reprezentare politică, iar deconectarea de la realitățile sociale și emoționale ale electoratului riscă să amplifice valurile de radicalizare.

„Mulți au ajuns să fugă spre soluții exotice și radicale. Iar aici ajungem la un lucru care e în fața noastră dar pe care refuză să-l vadă mai ales liderii politici – sistemul de partide a suferit deja o implozie. Nu mai funcționează nimic din clivajele și rivalitățile clasice – iar politicienii se comportă ca și cum e 2006 sau 2012. Business as usual. Sunt blocați în aceleași scheme obosite. Complet inconștient aș spune.

Consecința? Suntem în mijlocul unei crize de reprezentare politice la nivel macro. O mare parte din electorat nu se mai regăsește în partide sau soluții politice obișnuite și migrează spre radicalism sau spre oricine spune ceva diferit, oricât de absurd ar părea”, a menționat Cristian Andrei în analiza pentru Ziare.com.

„Lipsește un proiect unificator - Romanian Dream”

Cristian Andrei remarcă absența unui proiect național unificator – un „Romanian Dream” care să dea sens și direcție unei societăți fragmentate. Lipsa perspectivelor și sentimentul că ascensorul social s-a blocat alimentează frustrarea colectivă. În acest context, consultantul politic spune că actori externi pot exploata aceste vulnerabilități pentru a destabiliza România și a adânci faliile sociale și politice deja existente.

„Cealaltă parte care nu e înțeleasă? Lipsa unui proiect unificator, al unui Romanian Dream cum l-am mai denumit. Foarte mulți români au sentimentul că România nu le mai aparține, că cine se naște sărac vă rămâne sărac sau marginal, că ascensorul social și economic e defect, că generațiile următoare o vor duce mai rău decât în prezent. Acesta este semnalul unui faliment - când nu vezi un viitor, te ustură prezentul și te radicalizezi. Așa că să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România exact pe aceste coordonate”, a mai spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

