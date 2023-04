Declarația halucinantă a unei guvernatoare din Statele Unite legat de nepoata sa de doar doi ani VIDEO

Guvernatoarea unui stat american FOTO / Twitter The Recount

Kristi Noem, guvernatoarea republicană a statului Dakota de Sud, a declarat că nepoata ei în vârstă de 2 ani deţine mai multe arme, lucru condamnat de alţi politicieni, relatează The Guardian.

Noem a afirmat acest lucru în timpul unei întâniri a Asociaţiei Naţionale a Armelor (NRA) din Indiana.

În timpul declaraţiilor sale, Noem a vorbit despre nepoţii ei: Addie, care are aproape doi ani, şi Branch, care are câteva luni. Noem a spus apoi că Addie avea deja un pistol şi o puşcă.

„Acum, Addie, care ştiţi– în curând va avea nevoie de ele, vreau să vă asigur, ea are deja un pistol şi are deja o puşcă şi are şi un mic ponei pe nume Sparkles. Aşa că fata este pusă pe treabă”, a spus Noem.

Comentariile lui Noem despre nepoata ei au devenit virale pe reţelele de socializare, mulţi comentatori condamnând faptul că guvernatorul promovează deţinerea de arme în rândul copiilor.

„Absolut îngrozitor. Cum naiba este viaţa asta adevărată în America?” a scris democratul din Tennessee Chris D Jackson pe Twitter.

Un alt utilizator a comentat: „Chemaţi Protecţia Copilului”.

Comentariile lui Noem vin după un alt caz de atac armat în care au fost implicaţi copii. Luna trecută, trei copii şi trei adulţi au fost ucişi de un fost elev la o şcoală creştină privată din Nashville, Tennessee.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a vorbit şi el la conferinţă, dar a fost huiduit de membrii audienţei în timp ce încerca să vorbească în statul său de origine – posibil pentru că o parte din republicani s-a întors împotriva lui după ce a certificat rezultatele alegerilor din 2020.