Guvernatorul unei regiuni ruse, înjunghiat după o întâlnire cu locuitorii unui oraş. Ce se știe despre atacator

Un atacator l-a înjunghiat în stomac pe guvernatorul regiunii arctice ruse Murmansk, după ce acesta avusese joi o întâlnire cu locuitorii unui oraş al regiunii, au anunţat agenţiile de presă ruse, care citează serviciul de presă al guvernatorului.

Bărbatul l-a acostat pe guvernatorul Andrei Cibis în timp ce acesta ieşea de la o întâlnire care avusese loc în casa de cultură din Apatiti, la sud de portul nordic Murmansk.

"A avut loc un atac armat şi a suferit o rană de cuţit în stomac. Atacatorul a fost reţinut", a anunţat serviciul de presă al guvernatorului.

"Guvernatorul se află în prezent în operaţie. El este conştient şi s-a îndreptat singur spre maşina sa. În drum spre spital, el vorbea şi răspundea la întrebări. Era curajos, vesel", a precizat sursa citată.

Agenţiile de presă ruse nu au spus nimic despre posibilul motiv al agresiunii, notează Reuters.

Un atac armat asupra unui funcţionar public este un eveniment relativ rar în Rusia, în special într-o regiune arctică precum Murmansk, la aproximativ 1.500 km nord de Moscova.

Alexander Bydanov, în vârstă de 42 de ani, este atacatorul care l-a înjunghiat în stomac pe guvernatorul Regiunii Murmansk din Rusia, Andrey Chibis; Le-a spus oficialilor că o voce în capul lui le-a spus și lui să o facă, se arată în postarile de pe X.

