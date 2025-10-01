Cum ar putea fi afectate economiile lumii de decizia de "shutdown" a guvernului SUA: "Este un moment semnificativ"

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:00
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@maddenifico

Guvernul american a intrat miercuri în shutdown, declanşând discuţii în pieţele financiare internaţionale privind impactul potenţial asupra economiei globale. Deşi, în mod tradiţional, închiderile activităţilor guvernamentale au efecte reduse asupra pieţelor de capital, momentul actual este considerat semnificativ, relatează CNBC.

Publicarea datelor privind locurile de muncă din SUA, programată pentru vineri, va fi amânată, ceea ce complică perspectiva Rezervei Federale înaintea următoarei şedinţe.

În plus, preşedintele Donald Trump a sugerat că va folosi shutdown-ul pentru a aplica ”numeroase” concedieri în sectorul public.

Pieţele au reacţionat cu prudenţă: aurul a atins al 39-lea record al anului, acţiunile europene au urcat după un debut slab, randamentele obligaţiunilor guvernamentale europene au urcat, în timp ce titlurile americane pe 10 ani au înregistrat o scădere a randamentelor, semn al unor mişcări divergente pe pieţele globale.

Analiştii avertizează că blocajul sporeşte îngrijorările legate de credibilitatea instituţională şi poziţia fiscală a SUA. În cazul unei prelungiri a shutdown-ului, efectele ar putea influenţa politica monetară a Fed, fluxurile globale de capital şi cursurile valutare, cu presiuni suplimentare asupra dolarului şi potenţiale intrări în euro şi yen.

Investitorii se orientează către active de refugiu, inclusiv metale preţioase, criptomonede şi alte mărfuri, pe fondul incertitudinii şi al evaluărilor ridicate ale acţiunilor.

