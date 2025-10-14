"Cine conduce în țara asta?". Andrei Caramitru, revoltat de "șantajul" primarilor asupra Guvernului

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, a făcut marți, 14 octombrie, o analiză scurtă, dar acidă, a situației de pe scena politică. Concluzia la care a ajuns: "asta e cheia următoarei faze de scandal și stres pe aici".

Într-o postare pe Facebook, Caramitru spune răspicat că "trebuie clarificat, o dată pentru totdeauna, cine conduce în țara asta", făcând trimitere directă la șantajul primarilor asupra Guvernului.

"Trebuie clarificat o dată pentru totdeauna. Cine conduce în țara asta - guvernul, parlamentul și președintele de la centru. Sau rețeaua de primari și baroni locali - care își pun pilele și rudele la centru să sugă bani fiecare spre tarlaua lui.

Adică - suntem un stat cu strategie centrală cu o direcție, un scop comun - sau o federație tribală de 3000 de UAT-uri dacice, 90% din ele falite, dar care sug la greu de la centru.

Asta e cheia următoarei faze de scandal și stres pe aici", a atacat analistul pe rețeaua de socializare.

Ads

Ilie Bolojan a intrat în gura primarilor după ce a încercat să explice joi seară, 9 octombrie, de ce nu acordă mai multe fonduri primăriilor și i-a avertizat pe aleșii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale. Imediat după declarațiile lui Bolojan, s-a declanșat revolta.

Marți, 14 octombrie, atacul la premier a continuat. Printre cei mai revoltați a fost primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

În opinia acestuia, Bolojan este un premier care nu dialoghează suficient de mult cu partenerii de la guvernare.

„Are comportament dictatorial! Dacă vreți să o spunem pe șleau, da. Dacă nu accepți părerea nimănui și singura părere validă e a dumnealui... Au mai fost oamenii pe planetă care s-au crezut deștepți, de neînlocuit. Soarta le-a arătat invers”, a declarat Pucheanu, pentru B1 TV, marți, 14 octombrie.

Ads

Premierul neglijează plățile pe care trebuie să le efectueze guvernul și e mai preocupat de încasări, e de părere Pucheanu.

Lucian Viziteu, primarul USR din municipiul Bacău, a făcut front comun cu Pucheanu. De asemenea, Viziteu a transmis că administrațiile locale ar trebui să decidă dacă vor amputa bugetele de salarii, ori vor renunța la angajați.

„Varianta optimă, să fie la alegerea primăriilor și să existe autonomie locală, așa cum ar trebui. Să renunțăm la angajați, ori la cheltuielile salariale”, a declarat Viziteu.

Ads