Blocaj la nivelul Guvernului pentru adoptarea Pachetului II. Asumarea răspunderii, amânată din cauza reformei administrației locale SURSE

Guvernul Bolojan a amânat asumarea răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale, duminică seara, conform surselor G4Media. Potrivit surselor, există un blocaj din cauza reformei administrației locale, care vizează disponibilizarea a 45% dintre angajați.

Potrivit acelorași surse, PSD și UDMR se opun acestei măsuri.

Conform informațiilor citate de Digi24, liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care are urma să fie tăiate din primării și consilii județene.

Propuerea lui Ilie Bolojan este să fie tăiate 70.000 de posturi, în timp ce PSD vrea o tăiere mai puțin drastică, de doar 40.000.

Conform informațiilor, luni ar putea exista o asumare a răspunderii pe cinci pachete de măsuri.

Ședința de Guvern nu ar mai urma să aibă loc duminică seară, în timp ce reprezentanții coaliției de guvernare continuă discuțiile, scrie G4Media.

