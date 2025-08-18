Încep tăierile de salarii și concedierile. Instituțiile publice unde lefurile vor fi amputate cu 30%. 10% dintre angajați vor fi concediați

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 16:17
692 citiri
Încep tăierile de salarii și concedierile. Instituțiile publice unde lefurile vor fi amputate cu 30%. 10% dintre angajați vor fi concediați
Premierul Bolojan, la consultări / FOTO Facebook/Partidul Naţional Liberal

Trei mari companii de stat, cunoscute publicului larg pentru lefurile imense ale șefilor, vor trece prin transformări semnificative. Guvernul Bolojan cere tăieri de salarii și concedieri.

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de lege care modifică Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și introduce măsuri drastice pentru eficientizarea unor autorități administrative autonome, inclusiv reducerea salariilor și restructurări de personal.

Instituțiile vizate de concedieri și tăieri de salarii sunt: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Potrivit documentului, până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor existente la 1 iulie 2025.

Concedieri în instituțiile de stat. Explicația Guvernului

În paralel, vor fi elaborate noi organigrame prin care vor fi reduse cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% numărul posturilor din serviciile suport raportate la situația de la 1 ianuarie 2025. Noile organigrame și niveluri de salarizare vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026.

Documentul guvernului mai prevede ajustări importante la modul de selecție a administratorilor și directorilor din companiile de stat, consolidarea rolului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și limitarea remunerațiilor și beneficiilor acordate conducerilor întreprinderilor publice.

În expunerea de motive, Executivul arată că măsurile sunt necesare pentru „reducerea cheltuielilor publice, consolidarea stabilității financiare și transparentizarea gestionării banului public”, în contextul respectării jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și al angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

Noi reguli în instituțiile publice

Printre noile reguli ce vor fi implementate la companiile de stat se numără:

- consilii de administrație mai restrânse, cu trei membri la regiile autonome și între trei și cinci membri la societățile de stat;

- condiții mai stricte de experiență pentru administratorii și directorii numiți;

- limitarea remunerațiilor la maximum două ori media câștigului salarial mediu brut pe ramură, cu posibile variații pentru companiile mari sau listate la bursă;

- plafonarea beneficiilor la echivalentul a două indemnizații fixe pe an;

- un sistem de indicatori de performanță în care ponderea indicatorilor financiari este majoritară.

Proiectul de lege este în prezent în transparență decizională. După finalizarea consultărilor publice, actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO
Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO
Luni, 18 august, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre scenariul ieșirii de la guvernare al partidului pe care-l conduce, pe fondul speculațiilor din ultimele...
Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat luni, 18 august, la decizia agenției de rating a Fitch, care a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul României ca BBB minus cu...
#guvernul bolojan, #concedieri, #legi, #ANCOM, #ANRE, #asf , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încep tăierile de salarii și concedierile. Instituțiile publice unde lefurile vor fi amputate cu 30%. 10% dintre angajați vor fi concediați
  2. Un bărbat de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la BAC, din România: „Am învățat 8 ore pe zi”
  3. Prima reacție a lui Cătălin Țone, fost șef al Antidrog, acuzat de plagiat în două teze de doctorat obținute la 36 de zile distanță
  4. Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO
  5. Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
  6. Cadavrul unui șofer de TIR român, găsit de autoritățile italiene la două zile după dispariție
  7. Zelenski acuză Rusia de ”atacuri cinice” împotriva unei instalații petroliere a Azerbaidjanului
  8. Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO
  9. Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească
  10. Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro