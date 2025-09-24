Grindeanu îi asigură pe români că vor prinde anul nou cu acest guvern. Nu e însă sigur că el va mai fi șef la PSD, deși tânjește la longevitatea lui Hunor. "Pare că e veșnic"

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:54
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

În ciuda tuturor discuțiilor în contradictoriu din Coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că actualul guvern nu va pica și va merge mai departe până în martie 2027 pentru că "așa scrie în protocol".

Întrebat la Antena 3 CNN dacă prindem anul nou cu acest guvern, liderul social-democrat a declarat ferm că da.

"Prindem martie 2027, așa scrie în protocol. Întăresc ce a spus Olguța. Protocolul este între PSD cu sau fără Grindeanu, cu sau fără Olguța, PNL cu sau fără Bolojan sau cine mai vreți, USR cu sau fără Fritz, UDMR cu sau fără... aici e mai greu, că Kelemen Hunor pare că e veșnic".

El a afirmat, de asemenea, că partidele din Coaliție au trecut printr-o perioadă grea.

"N-a fost o perioadă simplă, știu prin ce trece premierul Bolojan și-l înțeleg. De asemenea, ce trebuie să se înțeleagă despre PSD - dacă ignori părerile unui partid cu forța PSD-ului, nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Cred că toată lumea din Coaliție a înțeles cum stau lucrurile".

Actualul președinte interimar al PSD a spus la Antena 3 CNN și când va fi organizat congresul partidului pentru alegerea unui lider cu normă întreagă.

"În săptămânile următoare, o să vedem. Consultându-mă cu mai mulți colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachete, de rectificare. Preocuparea noastră trebuie să fie să avem o rectificare bună pentru români, să continue investițiile, să avem tot timpul proiecte cum a fost cel de plafonare, legate de hidrocentrale, să trecem această perioadă nu simplă și imediat după vom organiza congresul".

