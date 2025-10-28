Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”

Autor: Andi Miron
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 22:10
698 citiri
Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
Ilie Bolojan, lei românești / FOTO: captură video „Ce se întâmplă” (YouTube), Ziare.com

Problema deficitului României nu va fi rezolvată la început de 2026. „Ținta” anunțată de către Ilie Bolojan va fi „aproape de 6%”. Executivul a preluat un deficit de 9,3%, iar măsurile premierului de la PNL continuă să fie aspru criticate de economiștii apolitici.

Printre cele mai importante și criticate măsuri ale Executivului se numără creșterea de taxe și de impozite, în special majorarea TVA, respectiv reducerea cheltuielilor în Educație. În opinia profesorului de macroeconomie Mircea Coșea, măsurile Guvernului Bolojan nu sunt reformiste.

„Guvernul nu face reforme, ci niște ajustări și cârpeli de ordin contabil. Reforma trebuie gândită în așa fel încât să reînnoiască sau să modernizeze o structură a economiei, a societății”, a declarat economistul, pentru Ziare.com.

Guvernanții nu conștientizează faptul că trebuie să aplice principiile specifice „diagnosticului”, adică pentru criza bugetară, nu pentru criza economică, avertizează Coșea.

„Ceea ce face domnul Bolojan este, de fapt, o încercare strict contabilă, cifrică, fără niciun fel de gândire cu efectele pe care aceste cifre le pot avea în structura cheltuielilor și veniturilor bugetare, atâta tot. Dânsul încearcă să mai modeleze puțin deficitul, aplicând metode greșite. Atenție, România a intrat odată cu guvernarea Bolojan într-o criză bugetară, nu economică!”, a mai transmis profesorul.

Mircea Coșea: „Criza bugetară se rezolvă așa cum spune teoria economică și istoria altor țări”

Executivul ar trebui să aibă trei linii directoare, în vederea reducerii deficitului.

„Criza bugetară, manifestată prin deficit mare, se rezolvă, așa cum spune teoria economică și istoria altor țări, prin trei căi clasice: 1. ușurarea fiscalității pe sistemul de producție - în cazul de față pe mediul de afaceri, care dacă ar fi eliberat de unele taxe și impozite ar produce mai mult și ar da mai mulți bani la buget; 2. stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă; 3. atragerea de fonduri externe, fie private, fie interne.

Guvernul Bolojan a făcut tocmai invers: a impus tot mai multe taxe și impozite sectorului productiv, a blocat investițiile și așa cum toată lumea știe, atragerea de fonduri europene e o problemă veche, care nu se rezolvă”, a declarat Coșea.

Economistul Mircea Coșea: „Toate aceste lucruri înseamnă modernizarea și aducerea României pe calea unei dezvoltări de lungă durată”

În viziunea expertului, o abordare cu adevărat reformistă ar cuprinde acțiuni punctuale, precum: modificarea structurii guvernamentale, producția și procesare, tehnologizare și reorganizarea administrativ-teritorială.

„Reforma ar însemna o schimbare a ceea ce înseamnă structura guvernamentală. Avem prea multe ministere, o încărcătură prea mare cu o instituție care se învârte în jurul Guvernului, prea multe cheltuieli cu instituțiile guvernamentale.

O reformă ar însemna schimbarea structurii economiei românești, în sensul în care ar trebui să se bazeze mai mult pe resursele interne, pe care nu le folosește. Avem mari producții agricole, dar nu le folosim în România, ci le exportăm și apoi le importăm ca produse finite.

O reformă ar însemna o ridicare a gradului de tehnologizare a industriei, ca să nu mai depindem în mare măsură de importurile care vin din industria auto, din Occidentul Europei.

O reformă ar însemna și o reformă administrativ-teritorială, o schimbare a structurii teritoriale a României. Toate aceste lucruri înseamnă modernizarea și aducerea României pe calea unei dezvoltări de lungă durată”, a concluzionat Coșea, pentru Ziare.com.

Trai mai scump din 2026. Alimentele care vor fi afectate de noul val inflaționist: „Clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă”
Trai mai scump din 2026. Alimentele care vor fi afectate de noul val inflaționist: „Clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă”
România, țara în care cetățenii au cea mai slabă putere de cumpărare din UE, alături de alte câteva state, înregistrează an de an cea mai mare inflație. În 2022, inflația oficial...
Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării
Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării
Adrian Câciu (PSD), fost ministru de Finanțe și fost ministru al Fondurilor Europene, estimează că guvernul Bolojan va pierde, până la sfârșitul anului 2025, fonduri europene care vor...
#guvernul bolojan, #mircea cosea, #Guvernul Romaniei, #reforme , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pana aici! Barcelona a decis sa "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
ObservatorNews.ro
Salarii de 9.000 de euro la stat, desi au fost taiate. Cum arata reforma la ASF, ANCOM si ANRE
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
  2. China impune o lege care obligă influencerii să dovedească studii pentru a vorbi despre medicină, educație sau drept
  3. Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării
  4. Apare un rival pentru Windows și Apple. Humain lansează un sistem de operare AI „fără meniuri, fără iconițe”
  5. Oppo Find X9 și X9 Pro ajung în Europa cu ecrane mai luminoase ca niciodată. Prețuri și detalii oficiale înainte de lansare
  6. Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
  7. Albania duce inteligența artificială în Parlament. Ministrul AI „Diella” va crea 83 de asistenți digitali
  8. Managerii din economia românească anunță un final de an cu creșteri de prețuri generalizate și stagnare economică
  9. Oferte Black Friday la abonamente de telefonie, Internet și televiziune. ANCOM ne sfătuiește cum să evităm capcanele
  10. Reforma la ASF înseamnă cu 39 mai puțini angajați din cei peste 500. O reducere de 7,8%. Șeful instituției se laudă chiar că unii ar pleca „din proprie inițiativă”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...