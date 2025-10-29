Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”

Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât interpretările privind impactul internațional al acestei propuneri, cât și strategia politică a lui Ilie Bolojan, pe care o consideră „dezarmant de nerealistă”.

„I se rupe lui Trump de faptul că Oana Gheorghiu e propusă VPM. Toate lamentările legate de, vai cum dinamitează numirea parteneriatul strategic cu SUA, sunt doar piese de lego dintr-un mic joc politic local numit „aruncă-l pe Bolojan din tren”, a scris Alexandru Coita - consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene.

Potrivit acestuia, scandalul generat în jurul numirii are mai degrabă motivații interne decât implicații externe, iar liderul liberal ar fi pierdut din vedere mizele reale ale momentului.

„În același timp, numirea în sine arată o lipsă de realism politic efectiv dezarmantă. Bolojan nu înțelege nici în ruptul capului că miza lui acum nu este să se betoneze pe zona USR-istă, unde oricum e susținut aproape necondiționat, ci să genereze punți de dialog cu partenerii de guvernare ca să-și prelungească viața politică. Bolojan avea nevoie nu de o ONG-istă cu ștampila „hashtag” pe frunte, un idealist meritoriu de altfel. Avea nevoie de un operator politic, un consilier marital care să depaneze o relație disfuncțională. PR-ul te duce până la prima întâlnire, domnule Bolojan. Acum suntem deja în stadiul relații toxice, e nevoie de muncă reală pentru a reconstrui încrederea. Sau de divorț”, a mai punctat analistul.

Alexandru Coita indică faptul că parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie „scuturat de praf și pus pe făgaș”, prin proiecte concrete și numiri pragmatice, nu prin gesturi simbolice sau dispute sterile.

„În același timp, vorbind de această dată în raport cu mediul extern, această mică operetă de Dâmbovița vine în cel mai prost moment posibil. Așa cum deja e cunoscut, se discută pe surse despre diminuarea efectivului de trupe americane în România, un semnal extrem de prost în contextul în care după toate indiciile americanii și rușii se pregătesc de începerea negocierilor privind Ucraina. Și România riscă în mod real să pice printre scaune. De luni de zile vorbesc despre cum parteneriatul strategic cu America trebuie scuturat de praf și pus pe făgaș - prin proiecte concrete, prin elemente de PR strategic, prin numiri inteligente și pragmatice în funcții cheie, prin folosirea tuturor resurselor pe care le avem la dispoziție. Cu ce ne-am ales? Cu o sprânceană și trei poze. Traversăm poate cel mai delicat și important moment pentru România din ultimii 20 de ani. Un moment care poate fi decisiv. Și noi ne pierdem în jocuri mărunte, pentru că aparent altceva nu știm”, a concluzionat Alexandru Coita în analiza sa.

