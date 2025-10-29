Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:20
460 citiri
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Alexandru Coita, analist politic - FOTO: Facebook Alexandru Coita

Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât interpretările privind impactul internațional al acestei propuneri, cât și strategia politică a lui Ilie Bolojan, pe care o consideră „dezarmant de nerealistă”.

„I se rupe lui Trump de faptul că Oana Gheorghiu e propusă VPM. Toate lamentările legate de, vai cum dinamitează numirea parteneriatul strategic cu SUA, sunt doar piese de lego dintr-un mic joc politic local numit „aruncă-l pe Bolojan din tren”, a scris Alexandru Coita - consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene.

Potrivit acestuia, scandalul generat în jurul numirii are mai degrabă motivații interne decât implicații externe, iar liderul liberal ar fi pierdut din vedere mizele reale ale momentului.

„În același timp, numirea în sine arată o lipsă de realism politic efectiv dezarmantă. Bolojan nu înțelege nici în ruptul capului că miza lui acum nu este să se betoneze pe zona USR-istă, unde oricum e susținut aproape necondiționat, ci să genereze punți de dialog cu partenerii de guvernare ca să-și prelungească viața politică. Bolojan avea nevoie nu de o ONG-istă cu ștampila „hashtag” pe frunte, un idealist meritoriu de altfel. Avea nevoie de un operator politic, un consilier marital care să depaneze o relație disfuncțională. PR-ul te duce până la prima întâlnire, domnule Bolojan. Acum suntem deja în stadiul relații toxice, e nevoie de muncă reală pentru a reconstrui încrederea. Sau de divorț”, a mai punctat analistul.

Alexandru Coita indică faptul că parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie „scuturat de praf și pus pe făgaș”, prin proiecte concrete și numiri pragmatice, nu prin gesturi simbolice sau dispute sterile.

„În același timp, vorbind de această dată în raport cu mediul extern, această mică operetă de Dâmbovița vine în cel mai prost moment posibil. Așa cum deja e cunoscut, se discută pe surse despre diminuarea efectivului de trupe americane în România, un semnal extrem de prost în contextul în care după toate indiciile americanii și rușii se pregătesc de începerea negocierilor privind Ucraina. Și România riscă în mod real să pice printre scaune. De luni de zile vorbesc despre cum parteneriatul strategic cu America trebuie scuturat de praf și pus pe făgaș - prin proiecte concrete, prin elemente de PR strategic, prin numiri inteligente și pragmatice în funcții cheie, prin folosirea tuturor resurselor pe care le avem la dispoziție. Cu ce ne-am ales? Cu o sprânceană și trei poze. Traversăm poate cel mai delicat și important moment pentru România din ultimii 20 de ani. Un moment care poate fi decisiv. Și noi ne pierdem în jocuri mărunte, pentru că aparent altceva nu știm”, a concluzionat Alexandru Coita în analiza sa.

Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
#guvernul bolojan, #analiza, #Alexandru Coita alegeri, #Oana Gheorghiu, #vicepremier , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Rusii isi omoara propriii soldati". Cum actioneaza calaii din armata lui Putin
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
ObservatorNews.ro
Salariu de mii de euro si cazare gratuita. Tara care cauta muncitori pentru statiunile montane

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"
  2. Primăria Capitalei: Cine are cele mai mari șanse
  3. Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
  4. Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
  5. George Simion menține suspansul și nu anunță încă susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu. „Pentru primăria București pe cine să susțină AUR?”
  6. Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
  7. Bolojan, în pericol să piardă șefia PNL dacă Ciucu nu câștigă la București. Se fac planuri de salvare. „USR l-ar putea abandona pe Drulă, așa cum a făcut cu Lasconi”
  8. Cum au trecut USR și Nicușor Dan de la „fără bani de la primării” pentru Catedrala Mântuirii Neamului, la prezența la evenimentul inaugural. „Este alt USR”
  9. Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"
  10. Cătălin Drulă știe cum își va învinge rivalii la primăria Capitalei. "Am alergie la orice risipă, cheltuială inutilă"