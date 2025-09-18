Florin Cîțu: "Dacă guvernul chiar alege performanța și reforma, nu va supraviețui politic. Dar e singura alegere corectă"

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 21:07
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Fostul premier Florin Cîțu, fost președinte al PNL, susține că guvernările din România trebuie să aleagă între "performanță economică sau supraviețuire politică" și avertizează că, în acest moment, "economia se prăbușește".

Cu toate acestea, "toată lumea vorbește doar despre menținerea unei coaliții care, între 2022–2025, a arătat cât de toxică este pentru români", a scris Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 18 septembrie 2025.

"Performanță economică sau supraviețuire politică? Asta e întrebarea.

În 2020 și 2021 am ales performanța economică. Politic, n-am supraviețuit.

Următorii doi premieri au ales supraviețuirea politică. Rezultatul? Au distrus economia.

Astăzi e neclar încotro mergem: economia se prăbușește, iar toată lumea vorbește doar despre menținerea unei coaliții care, între 2022–2025, a arătat cât de toxică este pentru români.

Dacă guvernul chiar alege performanța și reforma, nu va supraviețui politic. Dar e singura alegere corectă: doar așa crește nivelul de trai", susține fostul premier Cîțu.

