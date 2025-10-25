Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”

Explozia care a avut loc săptămâna trecută în zona Rahova, în urma căreia trei persoane au decedat, a lăsat și zeci de familii fără locuințe, în contextul în care blocul avariat va fi cel mai probabil demolat.

În acest caz, Guvernul lucrează la două posibilități pentru a rezolva problema. Prima, să fie reconstruit din fondurile proprii și a două, să fie reconstruit din fondurile Primăriei. Situația este însă una complet absurdă. După reconstrucția imobilului, statul nu poate da direct cheile și proprietatea locatarilor, pentru că nu există bază legală.

Astfel, aceștia ar urma să fie chiriași în noul bloc, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, explicând că în momentul în care „un imobil piere, implicit și dreptul la proprietate piere.”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că este luată în calcul varianta ca blocul distrus să fie reconstruit de Primăria Generală. Acesta a contrazis-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, spunând că locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor redeveni proprietari după reconstrucția clădirii, nu chiriași.

Situația rămâne incertă, însă discursul public și politic gravitează de multe ori în jurul problemei asigurărilor pe care locatarii le-ar fi avut sau nu, mutând cumva responsabilitatea exclusiv pe umerii individului.

Problema este, însă, că o astfel de atitudine dezinteresată a statului și lipsită de empatie pentru cei afectați nu face decât să alimenteze ideea că statul este „ineficient” și „incapabil” să gestioneze situații de acest gen, iar tendința de minimizare a acestuia prin tăieri și reduceri de personal se generalizează, în contextul în care oricum acesta nu are grijă de cetățenii săi.

Ads

În acest context, extrema-dreaptă și „influencerii” neoliberali și libertarieni primesc gratuit muniție pentru a ataca statul și pentru a ridica în slăvi mediul privat.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că este vorba despre „un blocaj ideologic” când vine vorba despre abordarea Guvernului Bolojan, statul român devenind mai degrabă o anexă a privatului, subfinanțat, și fără empatie și grijă față de cetățeni.

„Nu avem un guvern care consideră statul ca un instrument pentru susținerea mediului de afaceri și atât? Ce așteptări putem să avem din partea unui guvern și a unui prim-ministru care spun în mod repetat că bugetul este prea mic, că avem o depășire cu 150 de miliarde datorată numai cheltuielilor legate de stat și care nu văd și partea cealaltă a paharului și anume că avem cel mai mic buget din Uniunea Europeană și nu vor să-l crească”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Altfel spus, adaugă profesorul Pîrvulescu, statul s-a transformat într-o anexă a întreprinderilor private, iar incapacitatea acestuia de a adresa problema oamenilor rămași fără locuințe în Rahova nu este altceva decât „gaz pe focul” extremei-drepte.

Ads

„Extrema-dreaptă susține că, nu-i așa, din cauza pieței comune nu putem să sprijinim cetățenii și va fi gata oricând să găsească soluții pentru astfel de situații”, precizează acesta.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA amintește însă că Guvernul Bolojan este contrazis tocmai de primarul interimar liberal Stelian Bujduveanu, care spune că există soluții pentru acești oameni.

„Din punctul meu de vedere, este un obstacol ideologic pe care îl au din punctul ăsta de vedere. Altfel spus, indivizii trebuie să se descurce singuri. Statul nu este făcut să apere indivizii în situații dificile, nu-i poate ajuta pe cei afectați de inundații, așa că să facă bine să-și asigure casele și atunci, cine știe”, mai spune acesta.

Cristian Pîrvulescu consideră că un alt guvern ar fi abordat altfel situația și ar fi încercat să găsească inclusiv soluții legislative pentru deblocarea situației. „Dar aici vedem această obtuzitate neoliberală și lipsă de empatie pentru oamenii obișnuiți care suferă.”

Ads

„Dacă întreprinderile ar fi în suferință, ar fi ceva mai multă empatie. Lipsește viziunea socială”, adaugă politologul.

Nu ar trebui încurajată această tendință de a nu asigura apartamentele, însă profesorul spune că în acest caz este o situație „absolut deprimantă” și ar trebui găsite soluții. „Mi se pare că indiferența este mult prea mare față de suferință.”

”Legea se poate schimba, pentru că este făcută pentru oameni. Legea nu este făcută de zei pentru muritori. Încearcă să răspundă unor situații. Este cea mai simplă scuză care poate fi găsită, evident într-un moment în care se pune problema tăierilor și reducerilor, dar cred că fondul la dispoziția premierului era gândit în special pentru situații de genul acesta”, conchide politologul.

Ads