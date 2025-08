Premierul Bolojan, avertizat de reprezentanții sectorului turistic: „Nu știm să profităm!”. Planul pus pe masa Guvernului

Reprezentanții din domeniul turistic lansează un avertisment la adresa Guvernului Bolojan. Executivul trebuie să se gândească nu doar la măsuri de austeritate, ci și la creștere economică, bazată pe un fundament solid. Astfel, una dintre soluții poate fi reprezentată de investițiile în turism.

Traian Bădulescu, expert în turism și purtător de cuvânt al ANAT - Asociația Patronală a Agențiilor de Turism din România, remarcă pasivitatea Guvernului privind investițiile, respectiv strategia de creștere economică.

„Turismul înseamnă export de servicii. În schimb, Guvernul se gândește doar la împrumuturi, la cum să mai mărim taxe, la cum să mai tăiem din cheltuieli. Însă, o țară trăiește din generarea unor profituri, din a oferi niște produse și servicii de calitate, de pe urma cărora să câștige. În cazul nostru, lipsă.

Pentru că turismul de incoming - deci atragerea de turiști străini - înseamnă export de servicii, unele state trăiesc din această activitate. De exemplu, Grecia. Din păcate, nu știm să profităm. Nu avem autostrăzi dintr-un capăt în altul al țării, încă. Însă, avem aeroporturi, avem, în general, infrastructură, avem ce trebuie. Timișoara a fost capitala culturală a Europei în 2023, județul Harghita va fi capitala gastronomică a Europei în 2027”, a declarat Bădulescu, pentru Ziare.com.

Turismul din România, închis rapid în vreme de instabilitate

Spre deosebire de alte state din regiune, respectiv din UE, România a pus imediat lacătul pe turism, își amintește consultantul.

„La unele târguri, România a fost reprezentată bine, la altele deloc. În timpul pandemiei, Guvernul a uitat de turism, vorbim despre perioada 2020-2022. România a început să participe la târgurile de turism începând cu 2023, a participat decent, au fost mulțumiți operatorii de la stand. În perioada pandemiei, eu am asistat la conferințe de presă și workshopuri în București pentru promovarea turismului din Bulgaria, Ungaria, Turcia, Franța, Austria și Italia. Sunt doar câteva exemple, constatate de mine, prin participarea mea la acele evenimente. În România, guvernanții s-au gândit că nu e nevoie de nicio promovare”, și-a amintit Bădulescu.

Posibile soluții pentru a resuscita turismul din România

Turismul românesc este foarte departe de atingerea potențialului maxim, avertizează Bădulescu, ce transmite Executivului o propunere concretă.

„Ar fi bine să se facă din nou o autoritate națională de turism, autonomă, ca OMD (Organizație de Management al Destinației), pe baza unui parteneriat public-privat (PPP), să fie o comunicare între reprezentanții organizațiilor, marile firme și cei din domeniul public. De asemenea, un buget de 30 de milioane de euro destinat turismului ar putea aduce miliarde de euro la bugetul public.

Guvernanții spun mereu ca privații să se ocupe de turism. OK, dar e nevoie și de o implicare importantă din partea statului, așa cum se întâmplă în Franța, Turcia etc. Statul are principalele pârghii și evident, este vorba despre imaginea de țară, la urma urmei”, a concluzionat expertul în turism.

Economistul Mircea Coșea a criticat, de asemenea, într-un interviu pentru Ziare.com lipsa măsurilor de creștere economică din partea Guvernului și a oferit 3 soluții.

