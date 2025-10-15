Lia Olguța Vasilescu dă sfaturi guvernului Bolojan: "Ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică". Ce îi cere ministrului de Finanțe

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 00:05
126 citiri
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, și Lia Olguța Vasilescu, primărița din Craiova - FOTO Hepta

Primărița municipiului Craiova, care deține și funcția de vicepreședintă a PSD, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică.

Olguța Vasilescu a precizat că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni.

Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, la Antena 3, că Guvernul ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică.

”Ne-am trezit în situaţia în care avem ordin de ministru al Finanţelor care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat. Am făcut un calcul. Vă daţi seama, într-o primărie cum este Craiova sunt mii de achiziţii. Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Nu le citeşte nimeni, pentru că ele rămân la noi. Ar trebui să le citească ANAF, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primărie, poate o veni ANAF cândva. Deci în epoca digitalizării, în epoca în care trimitem sateliţi pe Lună, noi în continuare ar trebui să mai angajăm nişte oameni care să facă aceste lucruri”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

Vicepreședinta PSD susţine că acest ordin a fost semnat de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi că nu a existat dezbatere publică, deşi ”era obligatoriu”.

Olguţa Vasilescu a mai spus că a cerut azi în şedinţa coaliţiei ca ministrul Finanţelor să fie prezent de fiecare dată la aceste reuniuni ale coaliției, pentru că ”trebuie date mai multe explicaţii”.

”De pildă, să ne spună de ce ni s-au luat bani în ultima săptămână. Pentru că, vedeţi, e ca la Radio Erevan. Ne transmit că nu mai putem noi, guvernul, să dăm bani. Păi nu mai daţi, dar luaţi. Pentru că, din păcate, săptămâna trecută la Primăria Craiova s-au luat nouă milioane de lei. În baza a ce, n-aş şti să vă explic, n-аş şti care este formula”, a mai afirmat Olguţa Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a subliniat că ea nu are încredere în documentele pe care le elaborează Ministerul de Finanțe.

”Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează mai ales la Ministerul de Finanţe, pentru că am fost foarte crunt loviţi în această ultimă perioadă, în această lună de zile. Unele dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât în momentul publicării în Monitorul Oficial. N-am putut aşadar să reacţionăm. Nu înţeleg de ce legea pentru unii este obligatorie şi pentru alţii facultativă”, a susținut Olguţa Vasilescu.

#guvernul bolojan, #Lia Olguta Vasilescu, #coalitia de guvernare, #psd pnl udmr usr, #ministrul de finante , #Ministerul Finantelor Publice
