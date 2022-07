Primul abandon în cursa pentru înlocuirea lui Boris Johnson. Motivele influentului lider conservator Ben Wallace

Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, unul dintre candidaţii favoriţi pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anunţat sâmbătă, 9 iulie, că a luat decizia de a nu se prezenta în competiţia pentru şefia partidului şi a guvernului.

Wallace (52 de ani) crescuse în ultimele luni în calitate de cel mai popular membru al guvernului printre membrii Partidului Conservator, depăşind-o pe şefa diplomaţiei Liz Truss, potrivit Conservative Home, datorită modului în care a gestionat criza din Ucraina.

"După ce m-am gândit bine şi am discutat cu colegii mei şi familia mea, am luat decizia să nu intru în cursa pentru conducerea Partidului Conservator'', a explicat Wallace pe Twitter.

