Partidele pro-europene care negociază pentru formarea Guvernului au ajuns, duminică seară, la un acord, atât asupra împărţirii ministerelor, cât şi asupra celor care vor prelua portofoliile.

Surse politice au precizat că varianta finală agreată de către PSD, PNL şi UDMR arată astfel:

Premierul va fi asigurat de către PSD - Marcel Ciolacu.

Vicepremier va fi Marian Neacşu de la PSD.

Guvernul va fi alcătuit din:

Ads

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică, după stabilirea listei miniştrilor din viitorul Cabinet, că cel propus să ia funcţia de ministru al Justiţiei, Radu Marinescu, este un avocat de Înaltă Curte, cu multă experienţă în domeniu. Ciolacu a precizat că nu a urmărit activitatea profesională a acesuia, când a fost întrebat dacă ştie că Marinescu a apărat un om de afaceri controversat. Potrivit lui Ciolacu, trebuie să li se dea şanse şi celor care până acum nu au mai avut astfel de funcţii.

”Ministrul Justiţiei este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. Era ales preşedinte al Comisiei Juridice şi partidul îl susţine”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat despre cel propus pentru a prelua funcţia de ministru al Justiţiei, Radu Marinescu.

Întrebat dacă ştie că cel care este propus pentru funcţia de ministru al Justiţiei a apărat, în calitate de avocat, un om de afaceri controversat, Ciolacu a răspuns că nu a urmărit activitatea profesională a acestuia.

Ads

”Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că... Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim. Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni, decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că acesta este parlamentar PSD.

”Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”, a spus Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, dacă propunerea coaliţiei pentru a candida la funcţia de preşedinte al României este Crin Antonescu, Ciolacu a răspuns: ”Este una dintre variantele discutate”.

Ads