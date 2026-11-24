Premierul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-ar pregăti să amâne sau chiar să anuleze a doua rectificare bugetară din acest an, în lipsa unui verdict clar de la Comisia Europeană privind fondurile disponibile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor, citate de Digi24, conducerea instituției intenționează să propună amânarea procedurii până când oficialii de la Bruxelles vor comunica exact ce sume urmează să fie virate României. Dacă răspunsul european nu va ajunge la București până la finalul lui 2026, Executivul ia în calcul inclusiv renunțarea definitivă la această rectificare.

Miza financiară a blocajului de la Bruxelles

Blocajul financiar pornește de la ultimele cereri de plată depuse de România în cadrul PNRR, pentru care autoritățile române așteaptă în această perioadă o decizie finală din partea Comisiei Europene. Incertitudinea este amplificată de faptul că suma pe care țara o va încasa efectiv ar putea fi mult sub nivelul solicitat inițial.

Ministrul Fondurilor Europene a avertizat, în urmă cu câteva săptămâni, că România riscă să primească doar aproximativ 3 miliarde de euro din totalul de 6,4 miliarde de euro aferente acestor cereri de plată. Tăierea fondurilor este legată de neîndeplinirea mai multor jaloane asumate de autoritățile de la București, printre care figurează și adoptarea legii salarizării.

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Fără confirmarea oficială a sumelor exacte care vor intra în conturile statului, oficialii de la Finanțe susțin că nu pot stabili ce fonduri suplimentare pot fi direcționate către instituțiile publice.

Instituțiile au cerut peste 60 de miliarde de lei

Cea de-a doua rectificare bugetară urma să fie cea mai amplă intervenție financiară a Executivului din acest an. Prima rectificare, operată în urmă cu aproximativ o lună, a acoperit doar urgențele imediate de finanțare, vizând în special spitalele și alte instituții aflate în criză de lichidități. Prin noua etapă de redistribuire, Guvernul urma să suplimenteze bugetele instituțiilor care nu au primit bani la prima alocare.

Presiunea pe buget este una majoră, în condițiile în care necesarul de finanțare transmis de instituțiile publice a depășit pragul de 60 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a declarat anterior surprins de amploarea acestor solicitări, chiar dacă depunerea cererilor nu obliga ministerul să acopere integral sumele cerute.

Decizia finală privind soarta celei de-a doua rectificări bugetare îi aparține premierului Luca Niculescu. Propunerea oficială pe care Ministerul Finanțelor o va pune pe masa șefului Guvernului este însă blocarea oricărei modificări bugetare până la clarificarea completă a situației banilor europeni.

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