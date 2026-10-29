Guvernul Niculescu se întâlnește în prima ședință de lucru. Cel mai important punct este rectificarea bugetară și acoperirea urgențelor de zeci de miliarde de lei

Guvernul Niculescu se întâlnește pentru prima ședință de lucru FOTO Facebook/Guvernul României

Noul Guvern pregătește prima rectificare bugetară, programată pentru vineri, 30 octombrie, în condițiile în care ministerele au de achitat zeci de miliarde de lei în plăți restante până la finalul anului. Printre cele mai mari obligații se numără facturile pentru proiectele PNRR, compensările la energie, TVA-ul de rambursat firmelor și cheltuielile de funcționare ale instituțiilor publice. PNL contestă însă estimările privind valoarea restanțelor.

Potrivit unor surse consultate de Gândul, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va ieși cu o declarație de presă, ulterior, și va explica în ce constă această rectificare.

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Urgențe financiare

Printre urgențele miniștrilor se află mai multe plăți restante, iar acestea sunt:

5 miliarde lei – concedii medicale neplătite.

4,8 miliarde lei – proiectele Ministerului Dezvoltării (2,3 miliarde lei facturi neachitate și 2,5 miliarde lei lucrări pentru care nu au fost emise facturi).

7 miliarde lei – compensări pentru energie electrică și gaze naturale.

8–10 miliarde lei – plăți pentru proiectele PNRR.

5–6 miliarde lei – TVA de rambursat către firme.

10 miliarde lei – cheltuieli de funcționare a ministerelor, servicii esențiale și asistență socială până la finalul anului.

5 miliarde lei – drepturi salariale restante pentru magistrați.

4 miliarde lei – obligații financiare aferente litigiului Pfizer.

Banii pentru aceste prime urgențe din sănătate, ordine publică, nu se iau din fondul de rezervă, ci din acei 10% puși deoparte la început de an de către fiecare minister, mai spun aceleași surse.

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