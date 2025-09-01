Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cele cinci legi destinate reducerii deficitului bugetar. AUR a pregătit deja patru moțiuni de cenzură

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, în seara de luni, 1 septembrie 2025, pe fiecare dintre cele cinci legi cuprinse în al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunță că AUR va depune patru moțiuni de cenzură, în urma angajării răspunderii Guvernului, Peiu precizând că nu vor depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul privind pensiile magistraților. El a mai spus că Guvernul face un fel de terorism legislativ, prin asumarea răspunderii, în condițiile în care Parlamentul este de astăzi în sesiune și se poate legifera.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului este programată luni, 1 septembrie, de la ora 19:00.

Termenul pentru depunerea amendamentelor este luni, până la ora 9:00.

Coaliția va dezbate, luni, de la ora 12:00, amendamentele pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul își va angaja răspunderea, iar la ora 16:00 este programată o ședință de Guvern pentru adoptarea amendamentelor care vor fi agreate.

Pachetul cuprinde măsuri pe cinci segmente - pensiile magistraților, sănătate, companiile de stat, companiile autofinanțate - ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

Ads

Au fost aprobate, în ședința de Guvern de vineri, următoarele proiecte, care vor fi modificate cu amendamentele propuse de parlamentari:

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (pensiile magistraților)

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

PROIECT DE LEGE privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Prevederile acestora au fost explicate de către premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri.

Referindu-se la pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, după ședința de Guvern, că proiectul de lege ”rezolvă două dintre cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența justiției”.

Ads

Prima dintre ele este vârsta de pensionare.

”Acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, deci până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani”, a precizat premierul Bolojan.

Cel de-al doilea aspect cuprins în proiect este valoarea pensiei în magistratură.

”În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce, oricum, este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a precizat premierul.

Acesta a afirmat că pe viitor trebuie rezolvat și problema unui sistem de salarizare clar în magistratură.

”Pe actualul sistem de salarizare interpretabil, am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați legate de salarii și de diferite aspecte care țin de discriminare, inechități, calcule procentuale, s-a ajuns în situația ca statul român să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale suplimentare. Și mai sunt, încă, cam tot atâtea sume care trebuie achitate în perioada următoare”, a explicat Bolojan.

Ads

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat, în aceeași conferință de presă, că pachetul legislativ pentru sănătate ”vine să reașeze multe componente importante din sistemul de sănătate”.

Principalele modificări aduse se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în zona de medicină primară și medicină de ambulatoriu de specialitate.

O altă modificare importantă se referă la regândirea indicatorilor de performanță și de reevaluare anuală pentru managerii unităților sanitare, dar și pentru modul de ocupare a funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice din spitalele publice din România.

”Mai exact, în secțiile clinice, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci ei vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs. Sigur, ținând cont că discutăm despre o secție clinică cu profil universitar, cu profil educațional, de cercetare și așa mai departe, este absolut necesar ca șeful secției să fie un cadru didactic, pentru că el poate coordona toate aceste activități, pe de o parte, și, pe de altă parte, nu se pune problema de a separa rolul universităților de medicină în spitalele clinice din România”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Ads

Potrivit acestuia, ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță, care vor fi evaluați, la rândul lor, anual, de către Comitetul Director al unității sanitare.

O altă modificare importantă se referă la medicina primară, și anume modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de medicină de familie, în sensul în care, până în anul 2027, 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% din buget va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le decontează și le raportează în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

O altă măsură se referă la modul în care se alocă influențele salariale în unitățile sanitare publice. Acestea vor fi alocate direct proporțional cu numărul de servicii și cu metodologia criteriilor de performanță, care va fi elaborată prin Hotărâre de Guvern.

”Pe scurt, atunci când într-o unitate sanitară anvelopa salarială va depăși anvelopa alocată pentru serviciile medicale, va exista un indicator de ajustare negativă a bugetului alocat pentru influențe, spitalul fiind, în această situație, motivat să desfășoare mai multe servicii, astfel încât să acopere acel buget care se ajustează negativ”, a explicat ministrul Sănătății.

Ads

Rogobete a anunțat și că se dorește pentru ambulatoriile de specialitate creșterea programului de lucru - acolo unde se poate, unde există resursă umană.

De asemenea, se mărește procentul pentru clawback, atât pentru medicamentele generice cu 0,6%, cât și pentru cele inovative cu 1,7%.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, s-a referit la reforma în companiile de stat.

”Am venit cu câteva modificări la Legea 109, pentru a aduce la realitatea societății românești de astăzi, a unor indicatori de performanță și mai ales a remunerațiilor pe care le primesc astăzi cei care sunt în consiliile de administrație, membri executivi-neexecutivi, inclusiv a managementului companiilor”, a declarat Radu Oprea.

Acesta s-a referit la o reașezare între ponderea indicatorilor financiari și indicatorilor nefinanciari.

”Deci, indicatorii de performanță își schimbă ponderile, 50-75% indicatorii de performanță financiari și 25-50% cei nefinanciari”, a declarat Oprea.

Ads

Proiectul prevede, de asemenea, scăderea numărului de membri în consiliile de administrație, de la șapte la cinci, de la cinci la trei și, de asemenea, reducerea indemnizațiilor în procente semnificative.

”Spre exemplu, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație pot primi maxim două salarii, o indemnizație compusă din până la maxim două salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS, membrii executivi până la maxim trei salarii medii brute. Și aici intervine un element de noutate, componenta variabilă este plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an”, a explicat secretarul general al Guvernului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a referit la proiectul de lege care vizează reforma fiscală, a insolvenței.

”România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR, în varianta inițială acum patru ani, dar angajamente care nu au fost duse la bun sfârșit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvență, de modul în care tratăm și respectăm contribuabilii, reguli noi în privința colectării ANAF”, a explicat ministrul Finanțelor.

Ads

El a explicat că pachetul 2 ”reușește să rezolve niște probleme structurale legate de modul în care colectăm bani publici, de modul în care tratăm firmele în insolvență, de modul în care tratăm eșalonările, regândim eșalonările la nivelul ANAF-ului, astfel încât să fie corecte.”

”O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli”, a explicat Nazare.

Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, s-a referit la reforma autorităților de reglementare.

”Vine cu trei propuneri destul de simple. Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri”, a precizat Jurca.

De asemenea, se impune reducerea indemnizațiilor conducerii acestor structuri cu 30% și tot cu 30% a indemnizațiilor și a salariilor personalului.

Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie.

O ultimă măsură pe care legea o prevede este stabilirea unui cuantum maxim pentru bonusurile pe care conducerile companiilor le pot oferi.

”Stabilim un cuantum de maxim două salarii brute pentru aceste bonusuri și, sigur, ele se pot și se vor acorda în situația atingerii unor indicatori de performanță și în situația în care există condiții bugetare corecte la nivel național”, a mai declarat Mihai Jurca.

Acest pachet ar fi trebuit să cuprindă și măsuri de eficientizare a administrației locale, dar coaliția nu a convenit asupra acestora, proiectul fiind amânat.

Guvernul și-a asumat, în 7 iulie, răspundere pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare pentru reducerea deficitului, iar parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mult mai repede, însă a fost amânat din cauza neînțelegerilor din coaliție.

Angajarea răspunderii Guvernului este reglementată de ARTICOLUL 114 din Constituția României:

(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

(4) În cazul în care Președintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere.

Ads