AUR anunță încă o moțiune pentru Cabinetul Bolojan: „Guvernul îngroapă învățământul românesc”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:07
Liderii AUR - FOTO: Ziare.com

Parlamentarii AUR vor depune miercuri, la Senat, o moțiune simplă pe tema politicilor din educație, a anunțat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Din păcate, avem o situație mult mai grea decât în anii trecuți în educație. Din punct de vedere politic, noi am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educația, printr-o moțiune simplă pe tema politicilor din educație, pe care o vom depune în ziua de miercuri. Așa, ca să fac o glumă care nu e chiar glumă, sigur că strângem semnăturile până miercuri, dar ne era teamă că dacă o depuneam azi și regulamentul prevede ca în maxim șase zile de la depunere să se dezbată, să nu ne programeze dezbaterea din nou duminică. Am văzut că onor coaliția a început să se obișnuiască cu ziua de duminică, și atunci o depunem miercuri, pentru a evita o astfel de chestiune. (…) Va fi depusă la Senat”, a declarat Peiu.

Potrivit acestuia, moțiunea pornește de la trei premise: România este statul european care alocă cea mai mică pondere din PIB pentru educație și cercetare, testele standardizate ne plasează pe ultimul loc în UE, cu o rată a analfabetismului funcțional de 44%, respectiv ponderea tinerilor cu studii superioare – 25-26%, „ceea ce iarăși ne plasează pe ultimul loc în UE”.

„Toate aceste trei considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creștem expunerea financiară către educație și, cu toate acestea, actuala coaliție a decis să scadă contribuția financiară a statului la procesul educativ. Sigur că asta va însemna că sărmanii părinți vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a suplini cu meditații ceea ce nu se face sau nu se face cum trebuie la școală. Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educației”, a menționat Peiu.

Lavric: „Daniel David îngroapă educația”

Senatorul AUR Sorin Lavric a completat că protestele de duminică ale profesorilor din Piața Victoriei sunt dovada nemulțumirii profunde față de măsurile de austeritate impuse de ministrul Educației, Daniel David, și de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

„Astăzi nu mai avem nici instrucție, nici vocație. Ce avem este umilință și descurajare. Profesorii, care și așa aveau salarii mici, vor fi văduviți și de acele venituri reduse. Bursele vor fi tăiate cu 40%, iar studenții sunt demotivați. Ceea ce face Daniel David este să ducă mai departe politica de ideologizare a școlii începută de Ligia Deca. Daniel David cu adevărat îngroapă educația”, a afirmat Lavric.

Acesta a subliniat că România se află pe ultimul loc în UE la bugetul alocat educației, cu doar 3,04% din PIB, deși legea prevede o alocare de minimum 6%.

Moțiunea simplă urmează să fie citită săptămâna viitoare, cel mai probabil luni. „Să vedem dacă va exista vreo tresărire de grijă și de protecție față de învățământul românesc, în măsura în care ni se va da voie să citim moțiunea”, a concluzionat Lavric.

