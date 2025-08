Criteriile reorganizării la Guvern: cum se face departajarea între angajați - Reforma nu se oprește la Cancelarie

Începe procesul de reorganizare a Cancelariei Prim-Ministrului. Într-o conferință de presă susținută vineri, 18 iulie, Mihai Jurca, șeful Cancelariei, a subliniat că eficiența va fi principiul esențial care va ghida reformele administrative din cadrul instituției.

Mihai Jurca a explicat că procesul de reorganizare nu s-a bazat pe criterii arbitrare, ci pe o evaluare detaliată a performanței fiecărui angajat și a gradului de încărcare a activității pe fiecare post.

„Criteriile au fost simple. Am analizat rapoartele de activitate ale colegilor, am discutat în nenumărate rânduri cu conducătorii de departamente și împreună am făcut o analiză, sigur, nu tot timpul am căzut de acord, dar am făcut o analiză a eficienței și gradului de încărcare a persoanelor din fiecare departament. Principiul pe care l-am anunțat la început, cel al eficienței și al continuității activității. I-am rugat pe colegi, în mai multe discuții, să vină cu propuneri de reorganizare, dar să le facă cât mai curajos. Unii dintre ei, ieri am făcut-o și formal, cu termen de punere pe astăzi, unii dintre ei au trimis, alții nu au trimis, iar ceea ce v-am prezentat este evaluarea atât pe grad de încărcare, cât și pe baza rapoartelor de activitate și a experienței de până acum”, a susținut oficialul.

Reorganizarea nu se oprește la Cancelarie

Întrebat dacă acest proces de eficientizare va fi extins și în alte structuri guvernamentale, Jurca a afirmat că administrația condusă de premierul Ilie Bolojan va aplica aceleași criterii de eficiență și rigoare în întregul aparat administrativ.

„Principiul pe care l-am anunțat și administrația Bolojan va face acest lucru peste tot. Nu este responsabilitatea mea să mă pronunț în ceea ce privește Secretariatul General al Guvernului. Sigur, și acolo se vor face același tip de evaluări. Iar când vine vorba de structurile subordonate, aici fiind un exemplu, fiecare entitate care coordonează activitatea sau are în responsabilitate aceste structuri va avea obligația să facă același demers, să facă o analiză și să ajungă la o concluzie de reorganizare. Nu cred că există structuri care să nu trebuiască să intre într-o reorganizare”, a mai spus șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan.

