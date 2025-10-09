Guvernul adoptă un proiect de lege ca să țină în frâu politicienii care fac lobby pentru sectorul privat. Cum se modifică Legea ANI și ce riscă angajații statului VIDEO

Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricții pre- și post-angajare pentru mai multe categorii de persoane. FOTO Pixabay

După încheierea ședinței de guvern de joi, 9 octombrie, a fost adoptat proiectul de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007, așa-numita Lege ANI.

Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricții pre- și post-angajare pentru mai multe categorii de persoane, mai ales demnitari, începând cu prim-ministrul, miniștri sau secretari generali ai guvernului ș.a.m.d., continuând cu personalul contractual de la cabinetele demnitarilor.

Din momentul intrării în vigoare a acestei noi legi, angajații Executivului au la dispoziție 15 zile de la data numirii în funcție să depună o declarație pe proprie răspundere în care să precizeze angajările anterioare, aferente ultimelor 12 luni. La finalul mandatului sau contractului, post-angajare, aceștia vor avea obligația nu numai de a păstra confidențialitatea, dar și de a notifica intenția de a desfășura activități profesionale remunerate sau nu la o persoană juridică de drept privat, în contextul în care activitățile respective sunt prezumate că ar putea genera o stare de conflict în raport cu atribuțiile deținute anterior.

„Ei trebuie să notifice această intenție, ANI evaluează situația și emite un aviz. A desfășura o asemenea activitate post-mandat fără notificare fără notificare și fără aviz duce la sancțiuni contravenționale semnificative, de până la 10.000 de lei. Deci este o măsură de integritate care privește perioada ante-intrare în mandat, respectiv în contract, și post-. Este ceea ce în alte țări se cunoaște drept sistemul de combatere a ușilor batante: ai fost într-o companie, te duci și îi servești interesele din funcția publică; ieși dintr-o funcție și te întorci la compania respectivă și îi servești interesele”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu.

Ads

Proiectul de lege a fost trimis în Parlament și urmează să treacă prin circuitul organic.

Ads