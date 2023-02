România, gata să ajute Turcia după cutremurul devastator: ”Gândurile noastre sunt alături de familiile victimelor”

Premierul Nicolae Ciucă îşi exprimă, într-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toţi cei afectaţi de cutremurul produs luni dimineaţă în Turcia şi exprimă disponibilitatea României de a acorda ajutor.

”Gândurile noastre sunt alături de oamenii din Turcia, de familiile victimelor şi la toţi cei răniţi sau afectaţi de devastatorul cutremur care a lovit Gaziantep”, a scris premierul pe Twitter.

El a exprimat dispopnibilitatea României de a acorda sprijin Turciei.

PM @NicolaeCiuca: Our thoughts are with the people of 🇹🇷, with the families of the victims and all those injured or affected by the devastating #earthquake that hit #Gaziantep. 🇷🇴 stands ready to support!