Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut”, acuză Guvernul

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 12:12
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat la informațiile apărute între jurnaliști privind o presupusă demisie a premierului României în ședința coaliției de guvernare.

„Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut, nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, a spus Dogioiu pe grupul de presă al Guvernului.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, miercuri, în ședință pentru a discuta subiectele care au generat neînțelegeri, inclusiv amenințări cu demisia din partea premierului Ilie Bolojan.

Printre teme abordate în această ședință este plafonarea prețului alimentelor. PSD avertizează că inflația va urca îngrijorător dacă măsura nu continuă.

Tot în această zi, premierul Ilie Bolojan discută și cu primarii despre reforma administrației locale.

Bolojan a spus că nu folosește demisia ca o formă de presiune

Invitat, marți seară, la emisiunea "Sinteza Zilei", la Antena 3 CNN, premierul a afirmat că nu folosește demisia ca o formă de presiune: „Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie. Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine. Nu rezolvi nici reformele, nici imaginea.

În ceea ce privește soliditatea Coaliției, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul. Autoritatea e un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu este pusă în discuție, dar dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, acel Guvern nu va putea livra.”

