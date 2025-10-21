Fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin îi calcă pe urme artistului. Apple a cântat pe scenă alături de o trupă cunoscută

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:47
176 citiri
Fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin îi calcă pe urme artistului. Apple a cântat pe scenă alături de o trupă cunoscută
Fiica celebrului cuplu Gwyneth Paltrow și Chris Martin, Apple Martin, pare pregătită să pășească în lumina reflectoarelor, dar nu pe covorul roșu, ci pe scenă. La doar 21 de ani, tânăra își urmează talentul artistic moștenit din familie și debutează oficial în muzică.

Apple a colaborat cu duo-ul Jade Street pentru piesa “Satellites”, care va fi lansată pe 28 octombrie, conform unui anunț făcut pe Instagram de artiști. Iar debutul ei live a avut loc vineri seară, pe scena Cannery Hall din Nashville, unde a cântat alături de trupă, într-o apariție surpriză care a încântat publicul.

Îmbrăcată într-un top alb scurt, fustă mini neagră și cizme înalte, Apple a adus pe scenă o energie sigură și o prezență elegantă, amintind de carisma tatălui ei, solistul trupei Coldplay, Chris Martin. Într-un videoclip postat de un fan pe TikTok, tânăra interpretează o baladă rock melancolică, cu o voce matură și nuanțată.

Ulterior, Apple a împărtășit pe Instagram câteva fotografii de la concert, semnate de Maggie Friedman, semn că debutul său nu a fost deloc întâmplător.

Ce spune Apple despre faima părinților

Deși a crescut în atenția presei, tânăra artistă a insistat recent că nu se bazează pe faima părinților. Într-un interviu acordat The Daily Telegraph, după lansarea campaniei sale cu brandul Self Portrait, Apple a subliniat că a fost crescută cu valori solide:

„Știu că nu e un mod obișnuit de a crește, dar părinții mei mi-au arătat că nu ar trebui să mă simt îndreptățită la nimic. Trebuie să muncesc”, a declarat ea.

În prezent, Apple studiază la Universitatea Vanderbilt, specializându-se în „Drept, istorie și societate”, dar își urmează pasiunile artistice în paralel. Este membră a trupei de cabaret Vanderbilt Original Cast, cu care participă la producții muzicale și parodii.

„Spectacolul din acest semestru e o parodie după Love Island, numită Love on an Island. Este extrem de amuzant, iar piesele sunt fantastice”, a spus ea pentru Interview Magazine. „Am o voce joasă, așa că la repetiții se spune mereu: ‘Cântă băieții și Apple’. Cânt melodia mea preferată semestrul ăsta și abia aștept. Poate nu sunt cea mai bună din trupă, dar o fac cu dragoste”, a mai adăugat fiica actriței câștigătoare de Oscar.

